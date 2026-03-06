Vrste za organe so dolge, darovalcev premalo

Lansko leto je v darovanje organov privolilo manj svojcev umrlih kot v prejšnjih letih.

V minulem letu je 47 ljudi darovalo 152 organov. Med državami, ki sodelujejo v programu Eurotransplanta se je Slovenija z 22,1 darovalcev na milijon prebivalcev uvrstila na četrto mesto in znatno presegla povprečje, so sporočili z Zavoda za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant. Najmlajši darovalec je bil star tri leta, najstarejši pa 90. Povprečna starost umrlih darovalcev je bila 58 let. V letu 2025 je bilo v Sloveniji tako darovanih 66 ledvic, 21 src, 44 jeter, 18 pljuč in tri trebušne slinavke. V Centru za transplantacijsko dejavnost v UKC Ljubljana so izvedli 103 presaditve organov umrlih darovalcev. Presadili so 44 ledvic, 25 src, 22 jeter, deset pljuč in dve trebušni slinavki. V programu darovanja za časa življenja pa so izvedli eno presaditev ledvice. Je pa v letu ...