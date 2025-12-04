Vrtci dražji po vsej Sloveniji, v Postojni bo ekonomska cena 799 evrov

V Občini Postojna so svetniki na seji potrdili skoraj 14-odstotno podražitev cen vrtcev v Postojni in Prestranku. To je že druga podražitev v tem letu. Po najnovejši spremembi polna ekonomska cena za prvo starostno obdobje dosega približno 799 evrov na mesec. Starši so bili o novih cenah obveščeni včeraj.

Vzgojni zavodi v Postojni navajajo, da je podražitev nujna zaradi povečanih stroškov dela. Plače zaposlenih v javnem sektorju se bodo postopno zvišale oktobra 2025, junija in decembra 2026. Poleg tega bo za zaposlene izplačan zimski regres za leto 2025 v višini 639 evrov na zaposlenega, kar za 121 zaposlenih pomeni več kot 77 tisoč evrov dodatnih izdatkov. S 1. julijem 2025 začne veljati tudi novi 1-odstotni prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki mesečno prinaša okoli 2.389 evrov stroška.

Vrtec Postojna opozarja tudi na upad števila vpisanih otrok. Aprila 2025 je imel 40 oddelkov s 678 otroki, septembra pa 34 oddelkov s 568 otroki. Posledično so se prihodki občutno zmanjšali, medtem ko so fiksni stroški ostali skoraj nespremenjeni. Primerjava aprilskih in septembrskih številk kaže, da je vrtec aprila beležil pozitiven finančni izid, septembra pa že izgubo več kot 27 tisoč evrov.

Podražitve po Sloveniji

Cene v vrtcih se dvigajo tudi drugod po Sloveniji.V Velenju se je cena vrtca za prvo starostno odobje povzpela na približno 702 evra, v Novi Gorici in Kopru so se vrtci podražili v povprečju med 20 in 30 odstotki, tudi v manjših občinah, kot so Moravske Toplice in Slovenj Gradec, so starši letos plačevali več, odvisno od plačnega razreda in višine subvencij.

Ravnateljica vrtca Postojna Elizabeta Zgonc je za Delo poudarila, da se je potrebno zavedati, da starši ne plačajo celotnega zneska. »Največ jih plača nekje med 30 in 43 odstotki ekonomske cene.« Oopozarja, da bo trend podražitev vztrajen povsod, če ne pride do sprememb financiranja predšolske vzgoje ali uvedbe dodatnih subvencij s strani države. Opozarja tudi, da se razlike v cenah med občinami vedno bolj povečujejo, kar pomeni, da lahko starši za enako storitev v različnih krajih plačajo zelo različne zneske.

Primerjava med vrtci je težka, saj so v Postojni vključeni vsi ukrepi, vključno z božičnicami in povišanimi plačami, medtem ko imajo nekateri vrtci, npr. v Primorski regiji, podobno ceno, a vključujejo le en ukrep vlade. Po besedah ravnateljice bi morali podražitev izvesti že oktobra, »saj smo zaradi manjšega vpisa otrok in uskladitve plač v javnem sektorju že dva meseca doplačevali razliko.«

Ravnateljica opozarja tudi na razlike v ekonomskih cenah med občinami, ki po njenem mnenju niso pravične. »Morda bi se morali na državni ravni odločiti za enotno financiranje in enotno ceno. V strukturi ekonomske cene vrtca je približno 80 odstotkov strošek plač zaposlenih. Na stroške tako vpliva marsikaj, predvsem pa to, ali ima vrtec strokovni kader ali kadre z nižjimi kvalifikacijami, starorstna struktura zaposlenih.« V ekonomski ceni so, opozarja sogovornica, vključeni tudi sindikalni zaupniki, odpravnine in drugi dodatki, kar predstavlja pomemben strošek.