Predlog: V svetih zavodov vrtcev in šol manj predstavnikov zaposlenih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je objavilo predlog novele zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja. Kot je zapisano tudi v koalicijski pogodbi, predlagajo, da bi v svetih zavodov javnih vrtcev, osnovnih in srednjih šol imeli po tri predstavnike ustanovitelji, zaposleni in starši oziroma dijaki v srednjih šolah. Komentarje zbirajo do 23. julija. Sindikati in ravnatelji predlogu niso naklonjeni, v Skupnosti občin Slovenije pa se s predlogom strinjajo.

Po zdaj veljavnem zakonu imajo v svetih zavodov vrtcev in osnovnih šol po tri predstavnike ustanovitelji, to so občine, in starši, zaposleni pa imajo pet predstavnikov. V srednjih šolah imajo po tri predstavnike ustanovitelji in starši, pet je predstavnikov delavcev, dva predstavnika pa imajo tudi dijaki. Ministrstvo zdaj predlaga spremembe, ki so zapisane tudi v koalicijski pogodbi, že v dveh vladah Janeza Janše pa smo tako ureditev imeli. Po predlogu novele zakona, ki je objavljen na e-demokraciji, bi v vrtcih in osnovnih šolah imele vse skupine po tri predstavnike, torej tako zaposleni, ki bi jim s tem vzeli dva predstavnika, kot tudi starši in ustanovitelji. V srednjih šolah bi imeli po tri predstavnike ustanovitelji in zaposleni, starši bi imeli dva in enega bi imeli dijaki. Če bo predlagana novela sprejeta, bodo imeli sveti javnih vrtcev in šol leto dni časa, da uskladijo akte o ustanovitvi.