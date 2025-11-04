Uporaba digitalne tehnologije v vrtcih le izjemoma

V nadaljevanju preberite:

Najpomembnejša novost na področju predšolske vzgoje je v tem šolskem letu prenovljeni kurikulum za vrtce. Sprejet je bil februarja, vrtci so ga začeli uporabljati 1. septembra. Zavod RS za šolstvo pojasnjuje, da gre za posodobitev kurikuluma in ne za nov dokument, zato ga ni bilo treba postopno uvajati, pripravili so tudi več izobraževanj. A v vrtcih opažajo, da je zlasti organizacijskih težav kar nekaj, saj prenova ni le kozmetična.

Med drugim kurikulum omogoča uporabo digitalnih tehnologij v vrtcu, a je jasno zapisano, da naj se to dogaja izjemoma. Kako bodo zagotovili, da si teh izjem ne bo razlagal vsakdo po svoje, na zavodu za šolstvo odgovarjajo, da je pogoj za smiselno uporabo digitalne tehnologije usposabljanje strokovnih delavcev, ki bodo to tehnologijo v igralnici uporabili le takrat, kadar na drugačen način ne bodo mogli doseči ciljev »oziroma jih je mogoče z uporabo digitalnih tehnologij doseči bolj kakovostno. Prav tako je pomembno, da vzgojitelji namenjajo pozornost tudi medijski pismenosti, in sicer da otroci spoznavajo različne nosilce (vire) informacij, kot so radio, televizija, tisk, splet, ter se ob podpori in vključenosti odraslih učijo razumeti njihova sporočila.«