Vrtec Škofja Loka: v mesecu dni morajo najti zamenjavo ali pa jo bo minister

Saga škofjeloškega vrtca se bo očitno vendarle končala. A ne z razrešitvijo ravnateljice Janje Bogataj, ki je odstopno izjavo podala že novembra. Inšpektorat RS za vzgojo in izobraževanje je medtem ugotovil nekatere nepravilnosti pri konstituiranju sveta zavoda ter predlagal ponovne volitve predstavnikov zaposlenih, novo konstitutivno sejo in šele nato imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja vrtca. To lahko traja še mesece, zato se je Bogatajeva odločila za redno odpoved s 30-dnevnim odpovednim rokom.

Janji Bogataj, ki je letos dobila nagrado za življenjsko delo na področju predšolske vzgoje, so v anonimnem pismu na začetku maja očitali več nepravilnosti. Številne inšpekcije, ki so pregledale, kaj se je v vrtcu dogajalo, nepravilnosti niso ugotovile, manjše pomanjkljivosti so odpravili. Svet zavoda, ki mu je oktobra potekel mandat, je kljub temu začel postopek za razrešitev.