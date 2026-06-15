Vrtovec o konstruktu, Bratuškova o ogledalu

V opozicijskem trojčku so kritični do napovedi predsednika NSi Jerneja Vrtovca o novi zakonodaji, ki »bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi«. Razumejo jo kot nedovoljen politični pritisk in grožnjo vladavini prava in pojasnjujejo, da imamo v Sloveniji vprašanje kaznivega dejanja krive ovadbe že urejeno.

Vrtovec se je v nagovoru na nedeljskem srečanju članov in simpatizerjev NSi v Šentrupertu odzval na informacije, da je obtožni predlog zoper tri vidne člane NSi, ki ga je Specializirano državno tožilstvo vložilo zaradi sumov zlorabe položaja v komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na sodišču prestal formalni in materialni preizkus.

Jernej Vrtovec je napovedal nove zakone. FOTO: Leon Vidic

Po Vrtovčevem prepričanju je šlo pri vložitvi obtožnega predloga »za umetno ustvarjeno afero, za konstrukt«, poslanci pa so zato, ker so opravljali svojo nalogo, deležni diskreditacij, ovadb in postopkov. »Bodo pa odgovornost sprejeli tisti, in to kmalu, ki so ta konstrukt zrežirali, in za to si bomo tudi prizadevali v okviru nove zakonodaje, ki bo preganjala tudi tiste, ki po nedolžnem preganjajo ljudi v tej državi,« je v nedeljo napovedal predsednik NSi, sicer tudi minister za infrastrukturo v novi vladi.

Alenka Bratušek (Svoboda) je v današnji izjavi za medije ob robu seje DZ člane NSi pozvala, naj se »pogledajo v ogledalo, ker oni vsepovprek obtožujejo brez kakršnihkoli odločitev«. V primeru Knovsa gre po njenih besedah za »postopek, ki sta ga do tega, da bodo obravnavani na sodišču, pripeljala tako policija kot tožilstvo«.

»Dvomim, da se da obe instituciji usklajeno prisiliti v to, da preganjajo nedolžne ljudi. Je pa res, da če so še pred volitvami kar v en glas glasno govorili ali pa tulili o boju proti korupciji, proti kriminalu, zdaj imajo pa kar cel kup najprej ministrov, pa tudi svojih članov v kazenskih postopkih, je zgodba kar nerodna,« je dodala Bratuškova.

Zakonodaja je urejena

Andreja Katič (SD) Vrtovčevo napoved, kot je dejala, vidi na dva načina. Če gre pri tem za kritiko specializiranega državnega tožilstva, ki je opravljalo svoje delo, ter sodišča, je to po njenem mnenju »nedovoljen politični pritisk s strani ministra in podpredsednika vlade«, če gre za kritiko drugih posameznikov, pa »je moj odgovor samo, da imamo to zakonodajo že urejeno«, je dejala.

Andreja Katič FOTO: Leon Vidic

Kot je pojasnila, ima Slovenija v 283. členu kazenskega zakonika urejeno kaznivo dejanje krive ovadbe, ki se kaznuje z zaporom do dveh oz. do treh let, če krivo ovadbo poda uradna oseba. Po njenih besedah policija tudi vsakogar, ki na policiji poda ustno ovadbo, opozori na posledice krive ovadbe.

Grožnja vladavini prava

Tina Brecelj (Levica in Vesna) pa je izrazila prepričanje, da če so poslanci NSi nedolžni, imajo vse možnosti, da svojo nedolžnost »izkažejo pred pristojnimi organi in ni prav nobene potrebe za besede o zaroti«. Kot je pojasnila, Vrtovčevo napoved razume kot »sprejem neke zakonodaje, morebiti dopolnil zakona o kazenskem postopku oziroma sprememb zakona o kazenskem postopku, ki bi določene stvari relativizirale, spreminjale, mogoče tudi širile imuniteto določenih skupin ljudi, kar je vsekakor z vidika enake obravnave pred zakonom nedopustno«. Takšno napoved Brecelj tako vidi kot resno grožnjo vladavini prava.

Tina Brecelj FOTO: Uroš Hočevar

Po njenih besedah se je v tem mandatu že pokazal manko prevzemanja odgovornosti. »Raje, kot da bi politiki, vidni predstavniki ljudstva, prevzeli odgovornost, kadar je to potrebno, spet poslušamo besede o zarotah, globoki državi. To je znan besednjak iz priročnika aktualnega predsednika vlade,« je dejala. Poudarila je, da pravna država ni nekaj imaginarnega in da pri tem ne gre za predvolilne obljube. »Razumevanje pravne države se pokaže takrat, ko se dejansko spoštuje institucije, organe in tudi postopke, ki vladavino prava zagotavljajo. V Levici smo prepričani, da nihče ni nad zakonom, ne politiki na splošno, ne poslanci, ne ministri in tudi ne predsedniki strank,« je dejala.

Zoran Stevanović FOTO: Leon Vidic

Predsednik Resnice Zoran Stevanović pa je ocenil, da je napoved zakonodaje preohlapna. Preden bo lahko komentiral, želi videti konkretne zakonske določbe, je dodal. Na vprašanje, kaj pričakuje v primeru, če bi bile ugotovitve sodišča v zadevi Knovs obremenjujoče za člane NSi, pa je odgovoril, da pričakuje, da prevzamejo odgovornost.