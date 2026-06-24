Vrtovec opozarja: Za prometni kaos bo nekdo moral odgovarjati

Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Kakor je poudaril, prihajamo v ključno turistično sezono, in če bo nastal prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. Ministrstvo je Dars ob začetku poletne sezone zato pozvalo k več ukrepom.

»Kar spremljamo ta trenutek na slovenskih avtocestah, je posledica neučinkovitega ravnanja uprave Darsa in tudi bivše vlade. Jaz sem minister dobrih 14 dni in poskušam odpraviti v čim večji meri te posledice, da se bodo ljudje lažje gibali po Sloveniji,« je ob robu torkove seje občinskega sveta občine Vipava dejal minister za infrastrukturo in energetiko Vrtovec.

Med drugim se je dotaknil napovedanega zaprtja hitre ceste čez Rebrnice, kjer je potrebna zgraditev protivetrne ograje. »To pričakuje gospodarstvo, to pričakujejo tudi ljudje. Apeliram na zdajšnjo upravo Darsa, da ta dela prilagodi,« je poudaril.

Verjame, da bodo izvajalci učinkoviti in čim hitrejši, tudi pri odseku Postojna. »Danes sem z njimi govoril, dela bodo skrajšali skoraj zagotovo za 30 dni,« je dejal po torkovi seji občinskega sveta.

Preveč delovišč

»Imamo pa mi tukaj en sistemski problem, in sicer se je hkrati na celotnem avtocestnem križu odprlo preveč delovišč hkrati in zdaj prihajamo v ključno turistično sezono. Če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo pač moral nekdo tudi prevzeti kazensko in odškodninsko odgovornost,« je bil kritičen minister.

Sam pričakuje težave, saj bo v četrtek v Sloveniji praznik, začenjajo se počitnice ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini, zato bo gneča proti morju toliko večja. »Ne smemo kriviti ljudi, ampak tudi načrtovalce samih zapor, na primer ozkih prometnih pasov,« je ponovil.

Kar spremljamo ta trenutek na slovenskih avtocestah, je posledica neučinkovitega ravnanja uprave Darsa in tudi bivše vlade, je dejal minister Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

V prihodnje bo načrtovanje delovišč in razpisov drugačno, je zagotovil. Kriterij za izbor izvajalcev ne bo več le cena, ampak tudi časovna dimenzija gradnje, načrtovana zapora, urejena pretočnost in varnost.

»Družbo Dars smo pozvali, naj ob začetku šolskih počitnic, ko bo veliko število vozil proti morju, sporoči policiji, da okrepi prisotnost na primorskem kraku avtoceste, zlasti pri Postojni. Pozvali smo tudi, da ima pripravljena intervencijska vozila, avtovleko za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Prav tako smo jo pozvali, da oskrbuje ljudi s pitno vodo,« je dejal.