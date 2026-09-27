Vrtovec zaradi afere Gen-I zahteva takojšnjo revizijo poslovanja

Poslovanje družbe Gen-I in njenih hčerinskih družb v Sloveniji in tujini je treba nujno neodvisno revidirati, to upravičeno pričakujejo tudi državljani. Tako se je danes že odzval minister Jernej Vrtovec, ki pričakuje tudi hitro razjasnitev okoliščin. Kot je zapisal na omrežju X je bila družba več let ugrabljena s strani Roberta Goloba.

Kot je na omrežju X zapisal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pričakuje, da bodo sumi korupcije čim prej preiskani in okoliščine razjasnjene. »Ob tem poudarjamo pomen preglednega poslovanja državne družbe Gen-I in z njo povezanih družb v državni lasti. Zato je neodvisna revizija poslovanja Gen-I ter hčerinskih družb v Sloveniji in tujini nujna ter jo državljani upravičeno pričakujemo,« je navedel.

Dodal je, da je bil Gen-I več kot desetletje ugrabljen s strani Roberta Goloba. »Predstavljal je tudi vzvod za vzporedno financiranje nekaterih medijev v zameno za nekritično poročanje o Golobovi vladi,« je zapisal. »Na nepravilnosti in domnevno korupcijo v Gen-I in Gen-I Sonce smo opozarjali več let. Pridržanje slovenskega državljana v Romuniji je le vrh ledene gore spornega poslovnega modela, ki ga je Gen-I imel v času pred menjavo predsednika uprave, na kar smo mnogi opozarjali,« je dodal.

Kaj se je pravzaprav dogajalo

Romunski protikorupcijski organi naj bi namreč po poročanju več slovenskih medijev v petek zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja hčerinske družbe Gen-I, družbe Gen-I Sonce, Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Primer naj bi bil povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji.

Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije.

V Gen-I so danes v odzivu poudarili, da ima skupina Gen-I ničelno toleranco do korupcije in vsakršnih nezakonitih ravnanj ter bo nemudoma izvedla vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin. Uprava družbe Gen-I se bo danes tudi sestala na izredni seji, obravnavala trenutno razpoložljive informacije in okoliščine primera ter sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito družbe, zaposlenih, odjemalcev in poslovnih partnerjev, so napovedali.