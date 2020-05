Vsak dan v trgovino le en odstotek ljudi

Ljubljana - Delo od doma, čakanje doma, prepoved druženja, prepoved prehajanja občinskih meja, prenehanje delovanja javnega prometa in drugi ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa so v zadnjih dveh mesecih temeljito spremenili življenje in vplivali tudi na mobilnost.



Raziskava AMZS, ki so jo opravili med prebivalci Slovenije, je pokazala, da med epidemijo kar 43 odstotkov ljudi ni niti en dan v tednu odšlo z doma na delo, le trije odstotki pa so šli od doma na delo prav vse dni v tednu. Ker večina službo opravlja od ponedeljka do petka, je bilo največ (31 odstotkov) takšnih, ki so v službo odšli pet dni v tednu.



Spremenile so se tudi rekreacijske navade, saj je 40 odstotkov vprašanih odgovorilo, da so dom zaradi rekreacije ali športa zapustili prav vse dni v tednu. Šest odstotkov pa se jih ni prav nič rekreiralo na prostem oziroma doma zaradi tega niso zapuščali.



​Da epidemija koronavirusa ni prav nič vplivala na njihovo mobilnost, je odgovorilo 14 odstotkov anketirancev, medtem ko četrtino vprašanih omejitev gibanja zelo moti oziroma ovira.

​Pogosteje peš in s kolesom

Če smo nekoč skočili v trgovino po vsako malenkost, se je to v času epidemije drastično spremenilo. Le odstotek vprašanih je namreč zapustil dom in odšel v trgovino po živila vsak dan, nekaj več kot polovica pa je to storila le enkrat v tednu. Osem odstotkov pa jih je ostalo doma vse dni v tednu, bodisi so jim živila dostavili drugi ali pa so jih naročili prek spleta.



​Enaintrideset odstotkov vprašanih je v teh razmerah pogosteje od doma odšla peš, namesto s kakšnim prevoznim sredstvom. Kolo je za prevozno sredstvo uporabljajo 18 odstotkov ljudi več kot pred epidemijo.



Le trije odstotki pa bodo v prihodnje javni prevoz uporabljali pogosteje kot pred epidemijo, a je hkrati kar 21 odstkov takšnih, ki so odgovorili, da bodo javni prevoz uporabljali še manj.

Po javnem prevozu ostale le še noge

»V AMZS smo želeli z raziskavo Koronamobilnost ugotoviti, ali in kako se je mobilnost prebivalcev Slovenije v tem obdobju spremenila in kakšen je po nekaj tednih drugačnega vsakdana njihov pogled na različne oblike mobilnosti oziroma na kakšen način bodo posamezne oblike mobilnosti v prihodnje glede na trenutne izkušnje (še) uporabljali«, je namen raziskave predstavil odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel ​in dodal, da nekateri rezultati ankete niso presenetljivi, nekateri pa nakazujejo, da bomo morda po odpravi ukrepov spremenili nekatere naše mobilnostne navade.«



»Nova družbena realnost, ki nas je v boju proti širjenju koronavirusa izolirala in osamila, nas je opozorila na še eno dejstvo: za zagotavljanje osebne mobilnosti, s katero si mnogi zagotavljamo oskrbo z življenjsko nujnimi potrebščinami, so nam ob zaustavitvi javnega potniškega prometa ostale le še noge, kolo – in osebni avto,« so še zapisali v AMZS.