Vsak otrok mora biti slišan, ne glede na to, kako sliši

»Verjamemo, da mora biti vsak otrok slišan, ne glede na to, kako sliši. Zavod bo še naprej prostor, kjer spoštujemo raznolikost, razvoj in gradimo mostove med svetovi,« poudarja Bernarda Kokalj, direktorica Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL), ki praznuje 125. obletnico delovanja in je ena najstarejših ustanov za otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji.

Častitljivo obletnico so danes slavnostno proslavili v Odiseji, udeležila sta se je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj. Ob jubileju so pripravili še veliko drugih dogodkov, med drugim natečaj za himno, ki so jo zapeli. V zavodu, ki se je včasih imenoval Gluhonemnica, je danes le še desetina otrok gluhih in naglušnih, polovica jih je z govornimi in jezikovnimi motnjami, ostali pa so otroci z avtizmom.

V vrtcu je 13 otrok, v OŠ več kot 220, v srednji šoli več kot 180, v domu jih živi 80. Še vedno ni urejeno zagotavljanje pouka v slovenskem znakovnem jeziku. Veliko dela in priložnosti je tudi še na področju prilagajanja učbenikov in gradiv.