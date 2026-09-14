Vsak peti otrok na spletu je spolno nadlegovan

Da je digitalen svet surov in nevaren prostor za otroke, potrjuje Unicefovo poročilo Skozi oči otrok: kako digitalne tehnologije omogočajo spolno zlorabo otrok, objavljeno ta mesec. Poročilo izvira iz analize, opravljene v 21 državah, ki ne sodijo med najbolj razvite. Iz Evrope so sodelovale Srbija, Črna gora in Severna Makedonija, več kot četrt otrok je bilo vključenih iz vzhodne in južne Afrike, po slaba petina pa iz jugovzhodne Azije in Latinske Amerike.

Izkušnje s spleta je opisalo 21.000 otrok med 12. in 17. letom; iz njih izhaja, da je v enem samem letu približno vsak peti otrok doživel obliko poskusa spolnega izkoriščanja ali spolne zlorabe. Dodatno so za poročilo poglobljeno intervjuvali okoli sto žrtev spolnega nasilja. Po ocenah je bilo v enem letu 15 milijonov otrok izpostavljenih spolnim vsebinam, ki jih niso želeli videti, devet milijonov so jih nagovarjali k pogovorom ali deljenju slik, več kot petim milijonom otrok pa so ponudili denar ali darila za spolne vsebine ali spolni stik.