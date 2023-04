Vsak sedmi delovno aktivni prebivalec je tujec

V nadaljevanju preberite:

Dobrih 14 odstotkov delovno aktivnih oseb (brez kmetov) so tuji državljani, ugotavljajo na statističnem uradu. Med njimi jih je malo manj kot 14 odstotkov iz članic EU, 86 odstotkov oziroma 110.400 v absolutni številki pa iz drugih držav. Prav te v največji meri zadeva novela zakona o tujcih, ki jo je državni zbor včeraj spet potrdil po vetu državnega sveta. Za je glasovalo 50 poslancev iz Gibanja Svoboda, SD in poslanca narodnih manjšin, proti pa je 32 predstavnikov koalicijske Levice ter opozicijskih SDS in NSi.