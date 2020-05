Vsak tretji trepeta, da bo zaradi posledic epidemije izgubil zaposlitev

Delo



Od razglasitve epidemije pa do konca aprila 13.622 več brezposelnih

Ljubljana – Kar tretjina zaposlenih pri nas se boji, da bo zaradi posledic pandemije koronavirusa izgubila zaposlitev, 55 odstotkov zaposlenih pa tega strahu nima, je razvidno iz ankete, ki smo jo opravili v sodelovanju z agencijo Mediana.Zaradi morebitne izgube zaposlitve je bolj strah moške (38 odstotkov) kot ženske (27 odstotkov).Med tistimi, ki jih je nadpovprečno strah, da bodo ostali brez službe, so sicer prebivalci podravske regije (47 odstotkov), ljudje s poklicno šolo (47 odstotkov) in fizični delavci (45 odstotkov vprašanih), še kaže anketa, v kateri je prejšnji teden na reprezentativnem vzorcu sodelovalo 505 prebivalcev Slovenije. Na anketo so sicer odgovarjali samo zaposleni.Zmanjšanje gospodarske dejavnosti, ki ga je povzročilo spopadanje z boleznijo Covid-19, se je v drugi polovici marca, še zlasti pa v aprilu, močno izrazilo v obsegu brezposelnosti. Hitro se je povečevalo število tistih, ki so se na novo prijavljali pri Zavodu za zaposlovanje . Med njimi so prevladovali brezposelni, ki so zaposlitev izgubili kot trajno presežni delavci ali pa jim je prenehala zaposlitev za določen čas.Registrirana brezposelnost se je do konca aprila povečala na 88.648 oseb. To je je 13,9 odstotka več registriranih brezposelnih kot ob koncu marca in za petino več kot aprila lani. Od razglasitve epidemije v sredini marca, ko je bilo pri Zavodu prijavljenih 75.026 brezposelnih, se je njihovo število zvišalo do konca aprila za 13.622 oseb.