Vsaka druga delovno aktivna oseba je delovni migrant

V kateri občini največ prebivalcev dela znotraj njenih meja? Kot pojasnjuje dr. Janez Nared z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, so delovna mesta poleg stanovanj ključna za razvoj in zadovoljstvo prebivalcev. Kot pojasnjuje, sicer občine nimajo neposrednega vpliva na delovna mesta in gospodarstvo, lahko pa spodbujajo gospodarsko okolje, kot so poslovne cone, povezovanje med akterji, privabljanje podjetij itd. Kot ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije (Surs), je zaposlitev znotraj občine prebivališča vse manj. Ob koncu leta 2025 je v domači občini delalo 44,5 odstotka vseh delovno aktivnih prebivalcev, v zadnjem desetletju pa se je njihov delež zmanjšal za 4,1 odstotne točke. Vsaka druga delovno aktivna oseba je medobčinski delovni migrant – konec lanskega leta jih je ...