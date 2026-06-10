Vsaka tretja škoda v blokih nastane zaradi vode: veste, kdo plača račun?

Počena cev, okvara pralnega stroja ali dotrajana instalacija lahko v nekaj urah povzročijo škodo za več tisoč evrov. Izliv vode je danes najpogostejši vzrok škode v večstanovanjskih stavbah, strokovnjaki pa opozarjajo, da se število takšnih primerov povečuje. Težava ni le v uničenem parketu ali zamakanju sten, temveč tudi v vprašanju odgovornosti, ko voda poškoduje sosednje stanovanje. Kdo mora plačati sanacijo in kako se lahko lastniki nepremičnin zaščitijo pred visokimi stroški?

V članku na Deloindom.si preberite, zakaj so izlivi vode vse pogostejši, katere napake pri prenovah povečujejo tveganje za škodo, kje mora biti glavni ventil v stanovanju ter zakaj zavarovanje doma še ne pomeni nujno tudi zaščite pred odškodninskimi zahtevki sosedov.