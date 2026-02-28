Vsako leto 70 vlog za odškodnino zaradi azbestnih bolezni

Na svetu obstaja na milijone kemikalij in vsak dan se pojavljajo nove snovi, za katere ni mogoče sproti raziskati, kako vplivajo na naše zdravje. V EU temu področju namenjajo veliko pozornosti, skoraj vsako leto je objavljena posodobljena direktiva o rakotvornih, mutagenih in reprotoksičnih snoveh.

Pri nastajanju evropske in s tem tudi slovenske zakonodaje sodeluje tudi mag. Petra Bechibani, sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na ministrstvu je od leta 1998, njeno področje dela pa je zagotavljanje varnega in zdravega dela s kemičnimi in rakotvornimi snovmi, azbestom in biološkimi dejavniki. Je tudi predsednica vladne komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom, ki pokriva tudi področje odškodnin zaradi azbestnih bolezni. Društvo obolelih zaradi azbesta (OZA) je ob 30-letnici delovanja tudi njej podelilo priznanje za pomoč društvu oziroma azbestnim bolnikom.

Letos mineva 30 let od sprejetja zakonodaje, ki prepoveduje proizvodnjo azbestnih izdelkov. Katere vidike azbestne problematike pokrivate in kateri so ključni dosežki slovenske zakonodaje?

Ena izmed mojih nalog na ministrstvu je priprava zakonodaje v zvezi z varnim delom z azbestom. V sredini januarja je bil objavljen tudi nov pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, ki smo ga pripravili na podlagi istoimenske evropske direktive s konca leta 2023. Naša zakonodaja na tem področju je popolnoma v skladu z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji.

Nobena država v EU nima področja odškodnin zaradi azbestnih bolezni tako urejenega kot Slovenija.

Drugo področje pa se dotika odškodnin zaradi bolezni, povezanih z azbestom. Krovni zakon, na podlagi katerega se obravnava bolnike in izplačuje odškodnine ali pa pokojnine, je bil sprejet leta 1996. To je zakon o odpravljanju posledic dela z azbestom (Zopda), ki pa ga prav zdaj spreminjamo.

Kakšni so zdaj postopki pri uveljavljanju odškodnin?

Upravičene osebe so bolniki z diagnozami plevralni plak, plevralni izliv, azbestoza, mezoteliom in druge oblike rakov, katerih vzrok je izpostavljenost azbestu. Na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer opravljamo administrativna dela za vladno komisijo za to področje, oddajo vlogo za izplačilo odškodnine, ki ji morajo priložiti mnenje o verifikaciji poklicne bolezni oziroma nepoklicne bolezni, kadar gre za okoljski mezoteliom. To mnenje izdaja interdisciplinarna skupina strokovnjakov (ISS), ki deluje na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa v okviru Kliničnega centra, in sicer na podlagi vseh izvidov, ki jih zbere pooblaščeni specialist medicine dela. Komisija na našem ministrstvu določi višino odškodnine na podlagi mnenja ISS in upravičencu izda odločbo s predlogom sporazuma o odškodnini.

Nekateri azbestni bolniki, ki so še delovno aktivni, se želijo tudi upokojiti, kar je v skladu z Zopdo možno, če je oseba invalid druge ali tretje kategorije zaradi poklicne bolezni, ki ima verificirano poklicno bolezen in najmanj 23 let pokojninske dobe. V tem primeru naša komisija na podlagi posameznikove vloge poda predlog na zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki o tem odloča.

Rekli ste, da pripravljate spremembe zakona Zopda. Kaj se bo spremenilo?

Petra Bechibani je članica delovne skupine za socialna vprašanja, kjer pripravljamo evropsko zakonodajo s področja varnega in zdravega dela s kemičnimi snovmi, rakotvornimi snovmi, azbestom in biološkimi dejavniki. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ustavno sodišče je junija lani razsodilo, da Zopda ni v skladu z ustavo v delu, ki govori o dedičih. Po veljavnem zakonu lahko v primeru smrti upravičenca dedič nadaljuje postopek pridobivanja odškodnine, vendar le, če je upravičenec že oddal vlogo na komisijo. Sprememba bo v tem, da bo vlogo za odškodnino lahko oddal tudi dedič, vendar pod pogojem, da je ISS že izdala mnenje o verifikaciji bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu.

Naj ob tem poudarim, da gre v celotnem postopku za dve komisiji. Prva je zdravniška (ISS), ki izdaja mnenje o verifikaciji bolezni, in ta bo tudi z novim zakonom zahtevala vključenost upravičenca. Dediči postopka pri tej komisiji ne bodo mogli začeti. Druga pa je komisija na našem ministrstvu, ki se ukvarja z odškodninami, in na to komisijo bodo vloge lahko oddajali tudi dediči. Pridobitev mnenja ISS je podlaga za odškodnino, za katero pa je treba oddati vlogo. To pojasnjujem, ker se je že nekajkrat zgodilo, da osebe po pridobitvi mnenja ISS tega niso posredovale komisiji, ki odloča o odškodninah.

Koliko vlog za izplačilo odškodnin na leto prejemate?

Nobena država v EU nima tega področja tako urejenega kot Slovenija. Odškodnine za poklicne bolezni so stvar odnosa med delodajalcem in delavcem, v Sloveniji pa načeloma velja, da jo izplačujeta Republika Slovenija, in sicer 60 odstotkov zneska, 40 odstotkov pa delodajalec. To izhaja iz tega, da so bila podjetja v preteklosti, približno do osamosvojitve, v državni lasti. Kadar poklicna bolezen nastane v času, ko država ni bila več lastnica podjetja, celoten znesek odpade na delodajalca. Država v celoti krije odškodnino, če je delodajalec izbrisan iz sodnega registra ali če gre za okoljski mezoteliom, torej če je bilo ugotovljeno, da oseba ni bila v stiku z azbestom na delovnem mestu, ampak je zbolela zaradi stika z njim v okolju.

V zadnjih letih komisija prejme približno 70 vlog za izplačilo odškodnine ali pokojnine na leto, največ iz Posočja. Pričakovati je, da bo to število upadalo. Znesek izplačil države dosega okrog 1,3 milijona evrov. V določenih primerih bolniki, ki so že prejeli odškodnino na primer za lažjo obliko bolezni, lahko uveljavljajo razliko v odškodnini, če huje zbolijo.

V kakšnem kontekstu pa ste pripravili že omenjeno spremembo pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu?

Uskladili smo ga s posodobljeno evropsko direktivo o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu. Vedeti moramo, da v prvem obdobju od začetka proizvodnje azbestnih izdelkov v svetu niso bili poznani njegovi možni vplivi na zdravje ljudi in tako zaposleni pri delu z njim niso uporabljali osebne varovalne opreme, kar je tudi vzrok za tako veliko bolezni. Zdaj je drugače. V EU v zadnjih letih poteka veliko akcij, vezanih na azbestno tematiko, kajti tega materiala je bilo ogromno vgrajenega v stavbe po vsej Evropi. Te stavbe so zdaj stare več desetletij in dotrajane, hkrati pa niso optimalne z vidika energetske učinkovitosti, tako da jih bo treba rušiti ali obnoviti, pri tem pa azbest nekako odstraniti. Zaradi tega bo v prihodnjih letih več izpostavljenih delavcev, poudarek te zakonodaje pa je na varnem delu z njim. Temu je tudi namenjen novi pravilnik. Ob upoštevanju vseh pravil ter varovalnih in preventivnih ukrepov tako ne pričakujemo, da bi se zaradi odstranjevanja azbesta iz teh stavb povečalo število delavcev, obolelih zaradi izpostavljenosti temu materialu.

Kaj pa to pomeni za slovenski gradbeni sektor? Bodo gradbena podjetja pripravljena na to?

Med pripravo pravilnika smo se ukvarjali tudi s tem. Poudariti moram, da smo v Sloveniji uporabljali pretežno trdno vezani azbest, kamor prištevamo salonitne plošče in cevi, za katere poznamo varne načine ravnanja in odstranjevanja. Stavb, ki bi vsebovale šibko vezani azbest, kot sem opisala prej, pa je zelo, zelo malo, le nekaj po vsej državi. V številnih državah EU je to drugače, brizgani azbest so uporabljali pretežno za izolacijo v stavbah.

Društvo obolelih zaradi azbesta vam je ob 30-letnici delovanja podelilo priznanje za vaše delo na področju urejanja odškodnin in za vaša prizadevanja v okviru sveta EU. Kaj vam to pomeni?

Moje osnovno delo je priprava zakonodaje, tako slovenske kot sodelovanje pri nastajanju evropske zakonodaje na temo, o kateri se pogovarjava. Leta 2008 sem dodatno prevzela vodenje vladne komisije za dodeljevanje odškodnin zaradi bolezni, povezanih z azbestom. Mislim, da imamo v Sloveniji to področje zelo dobro urejeno, vse vloge redno obravnavamo in z vsemi upravičenci imamo dobre odnose. Slišimo se po telefonu, tako da lahko rečem, da poznam skoraj vse in prav tako njihove zgodbe. Zelo vesela sem bila priznanja, saj potrjuje, da delamo dobro.

Kako pa zastopate Slovenijo pri svetu EU?

Sem članica delovne skupine za socialna vprašanja, kjer pripravljamo evropsko zakonodajo s področja varnega in zdravega dela s kemičnimi snovmi, rakotvornimi snovmi, azbestom in biološkimi dejavniki. Zdaj pripravljamo sedmo dopolnitev direktive o rakotvornih, mutagenih in reprotoksičnih snoveh (direktiva CMRD7). Kot sem že omenila, je EU na področju rakotvornih snovi, tudi azbesta, zdaj zelo aktivna in tako si tudi dopolnitve te direktive sledijo skoraj vsako leto. Pričakujemo, da bo spomladi objavljena njena šesta dopolnitev, katere besedilo smo v naši delovni skupini pripravljali lani jeseni. To bo tudi podlaga za spremembe istoimenskega pravilnika v Sloveniji. Hkrati pa evropska komisija že pripravlja gradivo za sedmo dopolnitev direktive.

Kaj pa te dopolnitve prinašajo?

Konkretno se bodo s šesto dopolnitvijo znižale mejne vrednosti določenih snovi, za nekatere pa se bodo v Sloveniji sploh prvič določile. Vsekakor dopolnitve prinašajo zagotovljene višje stopnje varnosti in zdravja pri delu za slovenske delavce.