    Slovenija

    Vsako leto za rakom zboli 85 otrok in mladih

    Otroci, ki so premagali raka, so v odrasli dobi veliko bolj izpostavljeni ponovnim obolenjem in drugim vrstam rakov. Tudi smrtnost je višja kot med vrstniki.
    V štirih desetletjih se je z rakom spopadalo več kot 3000 otrok in mladostnikov v Sloveniji. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    V štirih desetletjih se je z rakom spopadalo več kot 3000 otrok in mladostnikov v Sloveniji. FOTO: Jure Eržen
    Simona Bandur
    9. 9. 2025 | 13:39
    9. 9. 2025 | 13:58
    8:13
    A+A-

    V zadnjih desetih letih vsako leto za rakom zboli v povprečju 57 otrok do 14. leta starosti in še 28 mladostnikov med 15. in dopolnjenim 19. letom, to je skupno 85 novih diagnoz. V štirih desetletjih se je s tako težkimi boleznimi spopadalo več kot 3000 otrok in mladostnikov v Sloveniji, nekoliko več fantov kot deklet.

    To je le nekaj podatkov iz prvega poročila o raku v otroštvu in mladostništvu, ki so ga danes predstavili na onkološkem inštitutu in je pomemben korak k izboljšanju obravnave ter dolgoročnega spremljanja te ranljive populacije, ki se bori z izjemno hudo boleznijo.

    Kot je poudarila strokovna direktorica onkološkega inštituta Janja Ocvirk, sodi rak pri otrocih in mladostnikih resda med redke bolezni, saj predstavlja manj kot pol odstotka vseh ugotovljenih rakov, vendar pa lahko sama bolezen in zdravljenje pustita dolgotrajne posledice in povzročata veliko izgubo zdravih let življenja pri obolelih in veliko breme za družino in širšo skupnost. Prav zato je izjemno pomembno spremljanje te bolezni – da bi izboljšali kakovost življenja mladih bolnikov. 

    Prav pozne posledice, ki se lahko pojavijo šele v odrasli dobi in so povezane z intenzivnimi terapijami, ki jih prejemajo ti otroci v najbolj občutljivem obdobju svojega razvoja, so nov izziv, je pritrdila Ana Mihor iz slovenskega registra raka in tudi urednica poročila o raku v otroštvu in mladostništvu. Trenutno živi med nam, kot je dejala, že več kot 2000 oseb, ki so se v tem zgodnjem življenjskem obdobju soočile s to diagnozo.

    Najpogostejša akutna limfoblastna levkemija

    Pri otrocih do 14 let so najpogostejše levkemije, tumorji osrednjega živčevja in limfomi, skupno je takih dve tretjini primerov za to starostno skupino. Pri mladostnikih od 15. do 19. leta že prevladujejo epitelijski tumorji, ki so bolj značilni za rake odrasle dobe, sledijo limfomi in tumorji osrednjega živčevja, tudi teh primerov je za dve tretjini vseh. 

    Janja Ocvirk, strokovna direktorica onkološkega inštituta FOTO: Marko Feist
    Janja Ocvirk, strokovna direktorica onkološkega inštituta FOTO: Marko Feist

    Število na novo zbolelih otrok se je v 40 letih počasi povečalo, v povprečju za 1,5 odstotka na leto. K povečanju so po besedah Ane Mihor delno prispevale izboljšave pri odkrivanju raka kot tudi izboljšave v registru raka (nekaterih benignih oblik prej niso beležili). Po drugi strani se je število umrlih zniževalo, v povprečju za 1,8 odstotka vsako leto. Najpogostejši vzroki smrti so tumorji osrednjega živčevja, krvni raki ter sarkomi mehkega živčevja in kosti. Skupno je takih okoli 90 odstotkov vseh primerov smrti otrok in mladih zaradi raka, je navedla Ana Mihor.

    V obdobju 1985–2023 je zaradi raka umrlo 536 otrok in mladostnikov. V zadnjem
    desetletju (2014–2023) je vsako leto v povprečju umrlo okoli šest otrok (0–14 let) in trije mladostniki (15–19 let), skupno je bilo povprečno devet smrti na leto.

    Obravnava otrok z rakom (večina se jih zdravi na ljubljanski pediatriji, kjer jih tudi največ diagnosticirajo) v Sloveniji je na visoki ravni, kar dokazuje petletno opazovano preživetje. Statistična verjetnost, da je skupina bolnikov po petih letih boja z boleznijo še živa, je bilo v 80. letih prejšnjega stoletja okoli 68-odstotna, danes je ta odstotek blizu 90. Razlike so, kot je dodala, po vrstah rakov, pri nekaterih je preživetje skoraj stoodstotno, so pa še raki, ki so velik izziv, kot so nekatere maligne oblike tumorja osrednjega živčevja, sarkomi mehkih tkiv, določene vrste kostnih tumorjev in nekatere vrste levkemije.

    Najpogostejša vrsta raka med otroki je sicer akutna limfoblastna levkemija: »Danes petletno opazovano preživetje presega 90 odstotkov, kar Slovenijo uvršča med države z dobrimi, celo najboljšimi izidi zdravljenja,« je dejala Ana Mihor. 

    A ko je bolezen premagana, njihovega boja še ni konec. Otroci, ki preživijo raka, imajo v odrasli dobi večje tveganje za druge bolezni ali druge oblike raka, kar potrjujejo izsledki poročila. »Bolniki, ki so zboleli med letoma 1983 in 2019 in so od svoje diagnoze preživeli pet let ali več, imajo zabeleženih okoli šestkrat več primerov smrti in šestkrat več primerov drugih oblik raka, kot bi pričakovali glede na podatke za splošno prebivalstvo.«

    Umrljivost štirikrat večja kot pri vrstnikih

    Tudi Lorna Zadravec Zaletel, vodja ambulante za sledenje poznih posledic raka na onkološkem inštitutu, je poudarila pomen življenja po bolezni in spremljanja zdravstvenega stanja bolnikov. Več kot tri četrtine otrok, ki so preboleli raka, utrpi v odrasli dobi poškodbo organa oziroma organskega sistema, posledico zdravljenja malignega obolenja.

    To kaže, da je kumulativna umrljivost mladostnikov, ki so preživeli raka, približno štirikrat večja od pričakovane, torej od njihovih vrstnikov, je navedla podatek. »Vzrok za to je tako ponovitev primarnega malignega obolenja kot tudi drugih primarnih rakov ter vseh možnih okvar organov, ki so posledica zdravljenja.« 

    Največ se jih zdravi na ljubljanski pediatriji. FOTO: Jure Eržen
    Največ se jih zdravi na ljubljanski pediatriji. FOTO: Jure Eržen

    Predstojnik kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo Janez Jazbec je prav tako dejal, da dosega Slovenija pri zdravljenju raka otrok in mladostnikov visoko, že zavidljivo uspešnost. Izpostavil pa je šibek člen, za katerega bodo morali odgovorni najti pametno rešitev, sicer bo sistem, na katerega smo zdaj ponosni, pokleknil, to je področje zdravstvene nege.

    »Tukaj ječimo, tukaj mašimo luknje, ampak dejstvo je, da če se v kratkem ne bo izdelal akcijski načrt, kako ta deficit rešiti, se bomo znašli pred nerešljivo situacijo. Na mojem oddelku v tem trenutku pogrešamo deset delavcev na področju zdravstvene nege. Naš program presaditve kostnega mozga je popolnoma napet in bolniki se že soočajo s čakalnimi dobami, ki so na tem področju nesprejemljive,« je bil jasen.

    Poročilu, ki je Slovenijo postavilo ob bok državam, ki že sistematično spremljajo pojavnost raka pri najmlajši populaciji, je piko postavila Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja in »mama ene izmed številk v tistem poročilu«, kakor se je predstavila.

    »Za nas starše za temi številkami stojijo zgodbe naših otrok in vseh družin, ki se spoprijemajo s to boleznijo. Poročilo razkriva, da je teh primerov v zadnjih 40 letih veliko, a hkrati nam daje upanje podatek, da se število ozdravljenih povečuje.« 

    Poročilo so izdali v fizični in elektronski obliki in je prosto dostopno na straneh onkološkega inštituta pod zavihkom register raka. 

    Na onkološkem inštitutu sicer že več kot 70 let deluje nacionalni register raka, ker se zbirajo podatki o različnih oblikah te bolezni, ki je ena od epidemij sodobnega časa, je poudarila Janja Ocvirk.

    »Število obolelih namreč vsako leto narašča, predvsem zaradi splošnega staranja družbe, hkrati pa smo čedalje bolj uspešni pri zdravljenju, zato se število obolelih tudi povečuje,« je še povedala Janja Ocvirk.

    Da bi bili pri obvladovanju raka še bolj uspešni, so začeli vzpostavljati registre za posamične vrste raka – začeli so z melanomom, nato z rakom debelega črevesja ter rakom prostate in dojke. Dodatno so pred šestimi leti vzpostavili klinični register za posebej ranljivo populacijo, to so otroci in mladostniki. »Takšno evidentiranje je ključno, ker vse več otrok in mladostnikov pozdravimo in živijo polno odraslo življenje.«

    rakOnkološki inštitut LjubljanabolezenzdravljenjelevkemijaJunaki 3. nadstropja

