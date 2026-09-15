Za ene bolnice z rakom 26 dni do zdravljenja, za druge 78: odločilen je kraj

Na pragu rožnatega oktobra, meseca, ki je posvečen ozaveščanju o raku dojk, se je pozornost usmerila tudi na druge vrste raka. 20. september je svetovni dan ginekološke onkologije. V letu 2024 so v Sloveniji diagnosticirali 81 novih primerov raka materničnega vratu – po zaslugi odličnega presejalnega programa se uvrščamo med evropske države z majhnim deležem te bolezni. Za ginekološkimi raki pri nas sicer vsako leto zboli približno 700 žensk.

V Sloveniji je bilo skupno breme raka v letu 2018 ocenjeno na približno šest milijard evrov; večino tega bremena je bilo mogoče pripisati izgubi produktivnosti pri delovno sposobnih bolnikih, sledili so izdatki za zdravstveno varstvo in neformalno oskrbo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je bilo aprila letos v Sloveniji brez izbranega osebnega ginekologa 218.309 zavarovank oziroma približno 25 odstotkov žensk. Med 13. in 19. letom ga ima le petina.