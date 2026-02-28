Predvolilni boj na spletu: umetno ustvarjeni posnetki, memi in lažne novice

V letošnji kampanji je največja vizualna novost uporaba umetne inteligence za ustvarjanje ponarejenih videoposnetkov. Podmladki si na spletu privoščijo več.

Prvi teden predvolilnega boja je na spletu prinesel tudi težave na družbenih omrežjih za Gibanje Svoboda. Novost je aktivna uporaba umetne inteligence za ustvarjanje (lažnih) vsebin, podmladki parlamentarnih političnih strank pa si na spletu lahko privoščijo več kot starejši politiki. Že prvi teden uradne predvolilne kampanje se je stranka premiera Roberta Goloba znašla na digitalnem prepihu: po lastnih trditvah sta bila premier oziroma Gibanje Svoboda (GS) dvakrat v tednu dni tarča organiziranih kibernetskih napadov iz tujine. Ob več tisoč novih uporabnikih – zaradi katerih so začasno zaprli profile za javnost – so se na družbenih omrežjih spopadli tudi s kritikami sledilcev oziroma uporabnikov po tem, ko se je v volilno dogajanje vmešal spletni vplivnež Aleksander Repić in v svojih ...