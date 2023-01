Vse daljši seznam skupin, ki zahtevajo višje dohodke

V nadaljevanju preberite:

Seznam poklicnih skupin v javnem sektorju z zahtevami po boljšem vrednotenju dela je vsak dan daljši, včeraj so se mu pridružili še cariniki. Nedvomno so plaz sprožila zvišanja zaposlenim v zdravstvu, socialnem varstvu, pomočnicam vzgojiteljic in obljube pravosodnim funkcionarjem. Sindikati vlado obtožujejo favoriziranja posameznih skupin in ustvarjanja anomalij, ta pa odgovarja, da gre le za izpolnjevanje oktobrskega 611 milijonov evrov vrednega dogovora.