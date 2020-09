Vse glasnejši namigi o rekonstrukciji vlade

Ljubljana – Podpredsedniki vlade so predsedniki koalicijskih strank zaradi lažjega opravljanja dela in koordinacije, je eno od sporočil včerajšnjega srečanja koalicijskih partnerjev, po katerem je sklepati, da je boljkone vprašanje dni, do kdaj bo Aleksandra Pivec še formalno nosilka te funkcije. Kljub nasprotovanju poslanske skupine Desus bo vsaj še nekaj časa ostala ministrica za kmetijstvo. Vse glasnejši pa so namigi o možnosti rekonstrukcije vlade. Koalicijski partnerji so včerajšnje kosilo, po besedah navzočih, namenili predvsem soočanju z razmerami v zvezi s covidom-19, dogajanje v Desusu pa še ni dobilo ...