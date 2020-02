FOTO:Vse kar morate vedeti o novem koronavirusu

Preberite še

Slovenca okužena z novim koronavirusom

Kakšni so simptomi in znaki?

Kitajska oblasti odsvetujejo potovanja v mesto Wuhan, v vsakem primeru pa je dostop v to mesto otežen. FOTO: AFP

Kako se koronavirus prenaša?

Kako okužbo ločimo od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal?

Bi nas virus iz Wuhana moral skrbeti?

Strokovnjaki priporočajo previdnost – izogibajte se živalim in tržnicam z živalmi, nujno je pogosto umivanje rok. FOTO: Reuters

Kako poteka zdravljenje?

Ali obstaja možnost, da se koronavirus pojavi tudi v Sloveniji?

Cepivo za zadaj še ne obstaja, cepivo proti gripi pa ne ščiti pred koronavirusom. FOTO: AFP

Kdo zboleva za koronavirusom? Samo starejši ali tudi mlajši?



Na kaj je treba biti pozoren pri potovanjih na Kitajsko?

Smo na poti k pandemiji ali ozdravitvi

Podatka o tem, ali so ljudje po preboleli bolezni zaščiteni pred ponovno okužbo, še ni. FOTO: Reuters

Kakšne so omejitve za potovanja v druge azijske države?

Zakaj na brniškem letališču ne merijo telesne temperature?

Ali se lahko s koronavirusom okužijo tudi domače živali?

Po tem, ko je WHO sporočila novo uradno poimenovanje novega koronavirusa , je obenem vnesla zmedo in nekonsistentno poimenovanje. Kot na spletni strani pojasnjuje Nacionalni inštitut za javno zdravje je ime novega koronavirusa sars-cov-2.pa je novo poimenovanje za bolezen, ki jo viruspovzroča.Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem, pri težjih oblikah tudi z občutkom pomanjkanja zraka – še vedno pa so natančni podatki o poteku novega virusa zbirajo. Kot navaja NIJZ iz podatkov, o katerih poročajo s Kitajske, sklepajo, da pri osemdeset odstotkih poteka v lažjih primerih, pri preostalih pa težji potek. Za slednjega je značilna pljučnica.Natančnega podatka o smrtnosti po okužbi še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje na dva do štiri odstotkov okuženih. Večina umrlih je bila starejša in je imela že pred okužbo z virusom druge kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno in druge.Med ljudmi se nov koronavirus prenaša kapljično, to pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, kar se lahko dogodi v razdalji 1,5 metra do bolnika. Verjetno je tudi, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano. Še vedno ni jasno, če se novi koronavirus prenaša po zraku, se pa svetuje previdnost in zaščita pri posebej tveganih posegih v zdravstveni ustanovi.Najverjetneje se je virus na človeka sprva prenesel z divjih živali, prvo okužbo pa so povezali s tržnico Hua Nan, kjer prodajajo tudi morske sadeže in divjačinsko maso. Za prve bolnike so tudi ugotovili, da so bili v stiku z divjimi zajci in svizci. NIJZ pojasnjuje, da je od okužbe ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti le na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali ovržbo okužbe je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah. Podatka o tem, ali so ljudje po preboleli bolezni zaščiteni pred ponovno okužbo, še ni.Protivirusnega zdravila za nov koronavirus ni, zato preizkušajo protivirusna zdravila, a ni nobeno registrirano za zdravljenje koronavirusa. Zdravljenje je simptomatsko, kar pomeni, da se z zdravili olajšati bolnikove težave in nadomestiti funkcijo organa, če ob okužbi ni zadostna.Cepivo za zadaj še ne obstaja, cepivo proti gripi pa ne ščiti pred koronavirusom, saj gre za drugačen virus. Prav tako proti koronavirusu niso učinkoviti antibiotiki.Natančne inkubacijske dobe še ne poznajo, v povprečju pa naj bi bila dolgo okoli šest dni, najverjetneje pa ne dlje kot štirinajst dni.Pri NIJZ ne skrivajo dejstva, da se lahko virus pojavi tudi v Sloveniji, saj so ga že zaznali v drugih evropskih državah. Kljub temu je število primerov nizko, tudi Slovenija pa je pripravljena. Vzpostavili so laboratorijsko diagnostiko za potrditev virusa, najpomembnejše pa je, da se zmanjša tveganje za prenos virusa.Pri NIJZ zagotavljajo, da lahko zbolijo ljudje različne starosti, a je razlika, da imajo težje posledice starejše osebe s kroničnimi obolenji (astma, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni …).Kitajska oblasti odsvetujejo potovanja v mesto Wuhan, v vsakem primeru pa je dostop v to mesto otežen. Mnoge ostale države sicer odsvetujejo vse odhode na Kitajsko.NIJZ hkrati priporoča slovenskim potnikom na Kitajsko, naj se izogibajo živalim (živim in mrtvim), tržnicam z živalmi, stikov z bolnimi ljudmi, obenem pa naj si pogosto umivajo roke z milom in razkužilom.Razen za Kitajsko drugih omejitev ni. Vseeno pa strokovnjaki priporočajo previdnost – izogibajte se živalim in tržnicam z živalmi, nujno je pogosto umivanje rok.Potnikov, ki prihajajo iz Kitajske in nimajo bolezenskih znakov, ne testirajo. Pri NIJZ so tudi zapisali, da merjenje telesne temperature nima pretirane učinkovitosti. Kdor ima povišano telesno temperaturo, lahko namreč pred letom vzame zdravilo za znižanje temperature, zato naprava njegove bolezni ne zazna.Zaenkrat še ni dokazov, da bi se s koronavirusom okužili tudi hišni ljubljenčki. Vseeno je priporočljivo, da si vedno umijete roke po stiku z živalmi.