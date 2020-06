Vse, kar morate vedeti o turističnih bonih

Ljubljana – V petek, 19. junija, naj bi vsak polnoletni prebivalec Slovenije od države prejel dvesto evrov turističnega bona, mlajši pa 50 evrov, ki jih bo mogoče do konca leta porabiti v turističnih nastanitvenih obratih po Sloveniji. Država želi namreč na ta način spodbuditi dopustovanje domačih gostov v Sloveniji. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek računa, da se bo zaradi bonov in njihovih učinkov v turizmu obrnilo približno pol milijarde evrov. Za kaj bo mogoče porabiti turistične bone?Z bonom bo mogoče plačati nočitev ali nočitev z zajtrkom v nastanitvenih obratih, ki so bili za to registrirani 13. marca. To ...