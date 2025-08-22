Vse kaže, da bo kandidatov za predsednika NSi več

Potem ko je kandidaturo za predsednika na septembrskem kongresu NSi že napovedal dosedanji podpredsednik in poslanec Jernej Vrtovec s podporo celotne poslanske skupine, se zanjo ogreva tudi politolog in donedavni novogoriški podžupan Anton Harej. Sam je izrazil prepričanje, da ga je župan Samo Turel iz vrst Gibanja Svobode razrešil iz ideoloških razlogov – ukvarjanja s povojnimi poboji –, medtem ko je župan kot razlog navedel slabo delo.

Da bo kandidiral za predsednika NSi, nam je Harej, tudi nekdanji državni sekretar na kmetijskem ministrstvu v času prejšnje Janševe vlade, tudi potrdil. Razloge za to pa bo še pojasnil. Za oddajo kandidature pred kongresom 13. septembra ima sicer še dobre tri tedne.

A če na koncu predsednika v odhodu Mateja Tonina na tej funkciji ne bi nadomestil Vrtovec, ki – kot rečeno uživa podporo vodstva stranke –, bi bilo svojevrstno presenečenje.