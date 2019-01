Vse manj časa za začetek gradnje drugega tira

Investicijski program neuradno predvideva 1,1 milijarde evrov za drugi tir.

Bodo predori zgrajeni do konca leta 2023?

Najtrši oreh bodo pogajanja z banko EIB .



Spet pritožba na revizijsko komisijo

Ljubljana – Danes začenja delo nova uprava državnega podjetja 2 TDK, ki vodi projekt gradnje drugega tira. Nadzorni svet družbe je imenoval novega generalnega direktorja, ki je postal, poleg njega pa še člana uprave, v upravi je kot član ostal. Še ta mesec naj bi vlada potrdila investicijski program, včeraj ga je namreč obravnaval projektno-finančni svet pri ministrstvu za infrastrukturo. Prihodnji mesec pa naj bi začeli pripravljalna dela.Dušan Zorko bo poleg vodenja uprave prevzel odgovornost za finance, Marko Brezigar za tehnično področje, Žarko Sajič pa verjetno splošno in pravno področje ter javna naročila. Natančneje bodo delo razdelili šele danes.Po zagotovilih ministrstva za infrastrukturo naj bi še ta mesec vlada potrdila tako koncesijsko pogodbo z 2 TDK (ki bi jo morali že pripraviti) in investicijski program, ki pa ga bodo še prej obravnavali tako nadzorniki 2 TDK kot tudi predstavniki strank vladajoče koalicije. Po neuradnih informacijah je družba Deloitte izračunala, da bo za drugi tir po tekočih cenah treba nameniti približno 1,1 milijarde evrov (brez DDV), vendar je v tem znesku tudi približno 78 milijonov doslej že porabljenih evrov za ta projekt in približno 90 milijonov evrov za širitev servisnih cevi, ki bodo na progi Divača–Koper omogočile kasnejšo gradnjo dodatnega tira.Če bo investicijski program res potrjen še ta mesec, se bodo pripravljalna dela, ki jih pričakujejo že več kot leto dni, začela v februarju 2019. Do konca januarja naj bi arheologi zaključili izkopavanja na prvih dveh izkopnih poljih na trasi drugega tira (pri Dekanih), februarja bodo sledile raziskave še na treh preostalih lokacijah pri Dekanih in spomladi še na dveh na območju Ospa. Če izvajalci ne bi začeli graditi do konca marca letos, bi morali investitorji zaprositi za podaljšanje gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano 31. marca 2016. Evropski denar za pripravljalna dela morajo počrpati najkasneje do konca leta 2021.Nekoliko bolj na tesno je pri črpanju 109 milijonov evrov iz tako imenovanega blending razpisa za gradnjo predorov. Slovenija mora do 31. maja letos v skladu s pogoji razpisa sestaviti finančno konstrukcijo za zagotovitev vseh finančnih virov in potem predore zgraditi do konca leta 2023, če hoče počrpati vsa pridobljena nepovratna sredstva. Pri tem, kot kaže, najtršem orehu pa ne gre vse povsem gladko. V kratkem se bodo nadaljevala pogajanja o sodelovanju EIB in drugih bank pri financiranju projekta. Zakon sam je že poskrbel za dva pomembna vira: prvega januarja so cestni prevozniki na cestah proti morju začeli plačevati pribitek na cestnino. Luka Koper pa bo začela plačevati pretovorno takso dobra dva meseca po začetku pripravljalnih del. Kaj bo s predvidenim madžarskim deležem, še ni jasno, verjetno ga bo prevzela država oziroma banka.Zapletlo se je pri oddaji naročila za izdelavo projektov za izvedbo (PZI). Družba 2TDK je namreč konec novembra objavila naročilo za pripravo PZI. Nanj je 7. januarja prišla ena sama ponudba treh podjetij: Elea IC, SŽ projektivno podjetje in IRGO Consulting. Ponudili so, da lahko izdelajo PZI v okolju BIM (modeliranje v 3D-tehniki) v šestih mesecih za 19,93 milijona evrov (brez DDV). Na takšno javno naročilo se je pritožilo podjetje Geoportal, ki je ocenilo, da v tako kratkem času ni mogoče izdelati PZI v zahtevani 3D-tehniki, saj naj bi zanj potrebovali najmanj dve leti časa. 2 TDK je pritožbo zavrnilo, zato je Geoportal 11. januarja vložil zahtevo za revizijo na Državno revizijsko komisijo, ki mora odločiti v 15 delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka, v utemeljenih primerih lahko DKOM podaljša predviden rok za odločitev za še največ 15 delovnih dni. Kljub instruktivnim rokom na DKOM ne morejo napovedati natančnejšega datuma svoje odločitve. Če bo šlo vse po načrtih 2 TDK, bi PZI dobili do konca leta in v prihodnjem letu objavili javno naročilo za pridobitev izvajalcev za glavna dela.V 2 TDK napovedujejo, da bodo še ta mesec objavili ločeno hkratno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in za gradnjo viaduktov, ki prečkajo dolino Glinščice. Velika je verjetnost, da bodo na podoben način oddali tudi viadukt Črni kal (pod sedanjim cestnim viaduktom). To bo javno naročilo po principu »načrtuj in gradi«, kar pomeni, da mora izvajalec pred začetkom del poskrbeti za projektno dokumentacijo. Odločitev že nakazuje ločitev javnih naročil za izvedbena dela.