Še pravočasno smo vrednost prostora, v katerem otročè spi, skrivoma jé in visi na telefonu ter se po sili razmer zadnje tedne kakor uči, pretvorili v rojstnodnevno darilo. Pravzaprav novo pohištvo otroške sobe zaleže za precej daril, pa pustimo zdaj to, da je za prihajajočih sedem let, kar zadeva obdarovanje, zapečaten.



Jasno je bilo, da bo dan vsakolet­nega spomina na sinovo rojstvo minil v izolaciji. In da bodo prijatelji z interneta, ki mu jih redno mečem naprej, edini, ki mu bodo voščili. Še to verjetno le tisti, ki so bili na njegov osebni praznik opozorjeni.



Jedilno čokolado nam je pustila pred vrati soseda iz onega poklica, ki si zasluži vsakodnevni aplavz. Sin je moral radikalno zmanjšati obroke nutele, tudi oče sem ob večerih z velike prešel na manjšo žlico.



Večina daril blizu živečih je imela nematerialno vrednost, šlo je za bankovce, ki so na tleh dnevne sobe čakali na samorazkužitev. Če še v mirnih dobah ni zakonito prati denarja, ga v boju proti virusu tudi mi nismo. Se je pa potrdilo reklo mojega znanca izpred dolgih let, da denar na tleh leži, samo pobrati ga je treba. Saj to sem mu sčasoma začel verjeti, videvši, kako finančno krepak postaja, ob pogledu na domači parket pa me nihče več ne more prepričati o nasprotnem.



Sestavine so sveže zdrgnjene z detergentom čakale na uporabo. Trije so delali, četrti razmišljal, kako bo to kmalu treba opisati, v zadnjem predalu je čakalo ravno pravšnje število svečk, vžigalnik imamo pri hiši, če komu smotka zapaše, in takole smo poznega popoldneva za mizo trije četrtemu lahko zapeli vse najboljše želje. Ob najslajši torti v njegovi dvanajstlet­ni zgodovini.



Bilo je bistveno manj bučno kot sicer, bilo je tudi neprimerljivo ceneje in bilo je neprimerljivo manj ceneno. Še na mnoga leta! Le da prednostim navkljub nikar takšna, kakršno je letošnje!