Vse o koronavirusu na enem mestu

Na Regijskem centru za civilno zaščito Notranjska so sinoči potrdili, da sta bila dva prostovoljca Rdečega križ a, ki sta minuli teden kontrolirala voznike in potnike na meji z Italijo, potrjena kot pozitivna na okužbo s koronavirusom.Danes se življenje v Sloveniji ustavlja. Začeli so veljati ukrepi, s katerimi bomo poskušali zamejiti epidemijo. Ob polnoči se je ustavil javni potniški promet, vlaki in avtobusi javnega notranjega in mednarodnega potniškega prometa ne do nadaljnjega ne vozijo več. Več si preberite v članku Sprejeti ukrepi zoper širjenje koronavirusa Z Gorske reševalne zveze Slovenija (GRZS) so odsvetovali aktivnosti na prostem, pri katerih je večja možnost poškodb, še posebej naj se ljudje izogibajo visokogorja. »Javnost mora vedeti, da so v sedanji epidemiološki situaciji omejitve tudi pri gorskem reševanju,« so opozorili. Ob sumu na okužbo ponesrečenca s COVID19 bodo piloti prevoz s helikopterjem namreč zelo verjetno odklonili, gorski reševalci pa bodo najprej poskrbeli za lastno varnost in reševanja se lahko zato precej zapletejo, v tej situaciji ni nič samoumevno. Ostanite doma, dokler ta kriza ne mine, še polagajo na srce gorski reševalci.