FOTO:Vse o nenapovedanem nadzoru Knovsa na NPU

Včeraj zvečer je odjeknila novica, da je pooblaščena skupina Knovsa na Nacionalnem preiskovalnem uradu nenapovedano preiskovala sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji. Vest je v časih pogajanj in kupčkanj med strankami hitro sprožila odzive.V času, ko se njen predsednik, sicer tudi predsednik NSi, službeno mudi v tujini, komisijo vodi poslanec SDS in podpredsednik komisije. Včeraj je sedmi sili zaupal, da so na Nacionalnem preiskovalnem uradu preiskovali sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.NPU so poleg njega obiskali še(SDS) in(DeSUS). Mahnič je povedal, da so opravili nadzor zaradi suma zlorabe obveščevalnih in varnostnih služb s strani predsednika vladein njegovega državnega sekretarja»z namenom vplivanja, groženj in tudi izsiljevanja poslancev in vodstev strank bodoče potencialne koalicije«.Šarčev kabinet naj bi prek Črnčeca določenim kriminalistom znotraj Generalne policijske uprave »dostavil seznam ljudi, ki jih je treba informativno obdelati«.Člani Knovsa so se dolgo pogovarjali z generalno direktorico policije. Nadzora niso mogli opraviti v celoti, ker da ga je Bobnarjeva blokirala. »Želeli smo pregledati, kdo od zaposlenih je morebiti v zadnjih dneh oziroma tednih pregledoval evidence določenih poslancev oziroma politikov, vendar nam tega ni želela omogočiti,« je pojasnil.Šarec in Črnčec sta se odzvala že včeraj. »Ko razni portali, ki so blizu SDS, poročajo, da sem naročil sezname in ne vem kaj še vse o strankah, ki se pogajajo za vstop v vlado, je jasno, da opisujejo svoje metode. To je napad na policijo brez primere,« je tvitnil premier. Črnčec je v odzivu preko odvetniške družbe zanikal poročanje nekaterih medijev, da je vzpostavil vohunsko mrežo, preko katere naj bi izvajal pritiske na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.Na generalni policijski upravi so zavrnili Mahničeve trditve, da naj bi nekateri kriminalisti po navodilih iz kabineta predsednika vlade preverjali nekatere strankarske funkcionarje. Kot so zapisali, niso dislocirana enota kateregakoli politika ali katerekoli politične organizacije, da bi izvrševali njihova naročila. Bobnarjeva skupini Knovsa na vprašanja, ki so se nanašala na delo policije, ki je po njenem mnenju izven zakonsko določenega okvira, ni odgovorila. Ob tem jo je Mahnič pozval, da naj pomisli na svojo prihodnost, so sporočili s policije.Minila je noč, jutro in dan sta obrodila bogat val odzivov vpletenih. In vprašanj, ali gre za zlorabo policije ali parlamentarnega nadzora? Kdo izvaja pritisk na koga? Kdo si napačno razlaga zakon in pristojnosti?Črnčec se je zjutraj oglasil na Facebooku. Opisal je, zakaj se je že kmalu po koncu osamosvojitvene vojne oddaljil od prvaka SDS Janeza Janše. »Razhod z nekom, ki je kariero začel kot mladi komsomolec in je pred cerkvijo popisoval vernike, danes pa je goreč vernik, je bil naravna posledica. Način njegovega delovanja je škodljiv za demokracijo in za desnosredinsko politično opcijo, ki je ujetnik ex komunističnega totalitarca. Človeka, katerega edini motiv za delovanje v politiki sta slast po oblasti in neizmerna želja po maščevanju do vseh, ki so mu storili 'krivico. Knjiga spoznanj v zvezi s tem bi bila zelo debela.«Pred kamere sta znova stopila Mahnič in Bobnarjeva. Izvedeli smo, da je prvi drugo med včerajšnjim obiskom podučil, da je sam izvoljen, njo pa je nastavila vlada. »Želeli smo pregledati, kdo od zaposlenih je morebiti v zadnjih dneh oziroma tednih pregledoval evidence določenih poslancev oziroma politikov, vendar nam tega ni želela omogočiti,« je sedmi sili povedal sam. »Naj se pokaže, kaj je res in kaj ne. Želimo seznam tistih, ki so morebitno nadzorovali poslance, direktorica policije pa nas je zavrnila, češ da nimamo pravne podlage,« je razlagal. Podatke, ki jih Knovs ni dobil, bo od policije zahtevala komisija o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi, je napovedal.Odzvali so se mnogi: Janez Janša, vodja poslanske skupine NSi, minister za notranje zadeve, predsednica DeSUS. Prvak SDje v današnji izjavi voditelje političnih strank, med njimi tudi Marjana Šarca in Janeza Janšo, pozval, naj s svojimi dejanji in besedami ne poglabljajo nezaupanja v delovanje institucij svoje je primaknil poslanec Levice: »Če bi šlo za kar koli resnega, za resne sume zlorabe policije, tega ne razrešuješ tako, da v čakalnico Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) pošlješ Žana Mahniča.«Popoldan se je znova oglasil tudi Šarec. »Vse bolj je jasno, da je obisk Knovsa na Policiji namenjen ugotavljanju napredovanja preiskav o financiranju stranke SDS, ne pa skrbi za varnost politikov pred prisluškovanjem. Slovenska policija dela strokovno in je vredna zaupanja!« je objavil na Twitterju.Odmeval je odziv SAB. »Ne izključujemo možnosti, da bi prihajalo do prisluškovanja. Vsekakor pa takšne aktivnosti ostro zavračamo in se od njih distanciramo. Če obstaja vsaj en odstotek možnosti, da se taka nezakonita prisluškovanja izvajajo, jih je treba raziskati,« je izpostavil generalni sekretar SABin ob tem navedel, da sam ne verjame več v naključja. Ob tem je izpostavil, da je sina predsednice v nedeljo ob polnoči takoj, ko je zapeljal s parkirišča, policijska patrulja ustavila in uporabila preiskovalne metode.Na Policijski upravi Kranj so demantirali kakršnakoli »naključja« ali »preiskovalne metode«.Glede dogajanja okoli Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) smo se pogovarjali tudi s. Ta je vodil parlamentarno komisijo za poslovnik, ko so nastajali dokumenti o delovanju Knovs, v kateri ima večino opozicija. Opozarja, da sama sestava Knovsa ni težava.»To je jasno, da je nadzor v rokah opozicije, saj so zlorabe po definiciji možne na strani oblasti in ne opozicije. Opozicija mora nadzorovati oblast, ki ima več možnosti, tako na primer na področju kadrovanja, na področju oblikovanja predpisov … Pri oblikovanju rešitev smo se naslonili takrat na nemško ureditev,« se spominja.»Zase pa zanesljivo vem, da so me zasledovali. Tudi v tem mandatu,« je danes v pogovoru za Delo povedal tudi Črnčec. Kdo ga je zasledoval? »To je dobro vprašanje, na katero ne bom odgovoril. Imam jasne namige, kdo je to bil, tudi dokazi za to obstajajo,« je povedal in dodal, da zasledovanja sicer ni prijavil policiji. »Ustrahovanja in groženj sem že ogromno doživel, težke metode ustrahovanja pa so morda lažne novice, ki se nenehno širijo o nekom, tudi o meni.«Čeprav velja Janša za stratega, se zdi, da je z najnovejšo »akcijo« vendarle šel predaleč, dogajanje zadnjih dveh dni komentira Delova novinarka. Policija je postala sredstvo politične kampanje. Tehtnica pa se je zdaj tako najverjetneje dokončno prevesila v prid predčasnim volitvam.Težko je namreč verjeti, da bodo vsi tisti »sredinski« poslanci, ki še kolebajo ali se Janševi koaliciji v tej sestavi državnega zbora pridružiti ali ne, prezrli orkestrirano politično vodeno zgodbo o tem, da policija za potrebe politike zbira podatke o posameznih politikih in njihovih sorodnikih.