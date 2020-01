FOTO:Vse o odstopu Marjana Šarca

Šarec je ugotovil, da s to vlado ne more zadovoljiti ljudi. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Zdravko Počivalšek daje izjavo po odstopu Marjana Šarca kot predsednika vlade. FOTO: Leon Vidic/Delo

Po odstopu premiera Marjana Šarca direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko pravi, da je komisija v dobri kondiciji in pripravljena na morebitne predčasne volitve, saj imajo z njimi, glede na to, da bi bile že tretje, veliko izkušenj. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vsebinski argumenti, ki jih je na javnost naslovil Šarec, dokazujejo, da si res želi povečati moč svoje stranke, komentira Markeš. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Politični vihar je danes v dopoldanskih urah zajel vso Slovenijo, ko je predsednik vladesporočil, da odstopa. Povedal je, da se s takšno vlado ne da delati. Na enem mestu smo zbrali vse prispevke v zvezi z njegovim odstopom ter odzive in komentarje nanj. Dosje sproti dopolnjujemo.Šarec je svoj odstop sporočil po tem, ko je v javnost prišla informacija, da odhaja minister za financeV petek popoldne je namreč finančni minister Bertoncelj skupaj s svojimi državnimi sekretarji sporočil, da ne pristajajo na bianco menico, ki bi jo od finančnega sektorja želeli dobiti ob predvidenem ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Če bodo vsi ostali na svojih bregovih, bi lahko minister za finance odstopil, vlada pa bi postala neoperativna, je zakrožilo.In zgodilo se je prav to. Bertoncelj se je zaradi strokovnih razlogov odločil, da odstopa s funkcije ministra za finance. »Ves čas sem deloval strokovno in transparentno in si prizadeval za ukrepe v smeri povečevanja blaginje vseh generacij naših ljudi ter srednjeročne finančne vzdržnosti,« je po naših informacijah zapisal v odstopni izjavi.Šarec je sicer dejal, da se je za odstop odločil že v petek in da odstop Bertonclja ni bila kaplja čez rob za njegovo odločitev. »Vodil sem vlado, a sem ugotovil, da s to vlado ne morem zadovoljiti ljudi, ne morem upravičiti visokih pričakovanj. Zdaj so na potezi drugi,« je povedal v izjavi.In zakaj o odstopu ni obvestil koalicijskih partnerjev? »Zato, ker sem resen politik in nikomur ne razlagam, ker potem bi že vso soboto bral, odgovarjal na špekulacije in tako naprej. In sem želel s tem tudi pokazati, da se v resni politiki sprejme neka odločitev in jo obelodaniš takrat, ko si jo dokončno sprejel. V nasprotju z umikom iz Erbila,« je povedal Šarec.Po odstopni izjavi je dejal, da se je s predsednikom stranke SMCže pogovarjal o možnosti, da bi na predčasnih volitvah kandidirali skupaj. Počivalšek je v kratki izjavi za novinarje, zbrane v DZ, nato dejal, da so pripravljeni na vse opcije, da pa v tem trenutku ne vidijo potrebe, da bi zaradi Šarčevega odstopa morali imeti nove volitve. Po njegovem mnenju je bilo volitev preveč, imamo pa stabilno situacijo, ki bi jo lahko izkoristili za naprej. Dodal je, da je slutil, da se bo nekaj takega zgodilo, glede na vse to, kar se je v zadnjem času dogajalo.Po odstopu pa so se začeli vrstiti še drugi odzivi. Kaj so med drugim povedali Počivalšek,in, lahko preberete v tem prispevku. Zbrali smo tudi prve odzive političnih komentatorjev. Šarcu po Bertoncljevem odhodu ni preostalo drugega, menijo. Veča se teža SMC.nekdanji dolgoletni politik, ocenjuje: »Odločitev o odstopu premiera je presenečenje, ker se je zgodilo tako hitro. Vlada se je spotaknila ob problemu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki sicer okupira slovensko politiko, je pa dejansko marginalen.Po odstopu je vprašanje, kaj sledi. Šarec je naklonjen predčasnim volitvam, saj da je čas, da zdaj ljudje povedo svoje. Direktor Državne volilne komisijepravi, da je komisija v dobri kondiciji in pripravljena na morebitne predčasne volitve. Morebitne predčasne volitve bi lahko bile aprila ali maja.v komentarju med drugim piše: » Odstop predsednika slovenske vlade kot predsednika vlade je treba gledati v neposredni povezavi z njegovo željo po novih predčasnih volitvah . Kakor samoumevno že se to sliši, poteza vsebinsko najprej odraža željo po večji konsolidaciji moči v času, ko LMŠ glede na druge stranke še uživa relativno visoke ratinge.Potem, tudi vsebinsko gledano, Šarec natanko ve, kaj za politično prihodnost njegove stranke in njega osebno pomeni odstop finančnega ministrain kaj rdeči karton, ki ga je s tem dal ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.«o odstopu predsednika vlade: »Očitno pa je, da je premier Šarec ugotovil, da se to stopicanje na mestu in neoperativnost koalicije … da se mu lahko na rednih volitvah maščuje, zato se je odločil za poskus, da bi državo popeljal spomladi na izredne volitve.«Več pa v videu: