FOTO:Vse o volilnem kongresu Desusa

Aleksandra Pivec je postala nova predsednica stranke Desus. FOTO: Leon Vidic/Delo



​Utrinke s kongresa si lahko ogledate v zgornji fotogaleriji.

Karl Erjavec in Aleksandra Pivec. FOTO: Leon Vidic/Delo

Za nami je politično pester teden. Pred soboto se je napetost stopnjevala, saj je bilo jasno, da bo rezultat na volilnem kongresu stranke Desus imel posledice za koalicijo ne glede na rezultat. Mi smo glavna akterja, ki sta se potegovala za predsedniški stolček, soočili v intervjuju. Odgovarjala sta na vprašanja glede prihodnosti stranke, zastavili pa smo jima tudi vprašanje, kaj bosta storila, če na kongresu ne bosta izvoljena.je dejala, da ne povezuje kongresa oziroma vodenja stranke z opravljanjem funkcije ministrice, medtem ko jedejal: »To je hipotetično vprašanje in nanj ne bom odgovoril. Član stranke Desus bom do konca.«Celotno soočenje med akterjema najdete v prispevkuV soboto je šlo zares. Že ob prihodu je bilo jasno, da Erjavec ni ravno dobre volje, saj ni želel dati izjave za medije, na hitro je dejal le, da pričakuje zmago. Pivčeva je bila bolj zgovorna in je prav tako računala na zmago.Na začetku je prvo bitko dobil Erjavec, saj delegati niso podprli želje tabora Pivčeve, da bi glasovanje nadzoroval notar. Nato pa je padla pomembna odločitev: volitve bodo potekale v dveh krogih, če nihče od kandidatov v prvem ne bo dobil več kot 50 odstotkov glasov delegatov. Začelo se je dolgotrajno čakanje na začetek glasovanja, večinsko mnenje pa je bilo, da bodo glasovi enakomerno razdeljeni med dva glavna kandidata (tretji kandidat je bil, a ta ni predstavljal resne grožnje favoriziranima kandidatoma). Ko so glasove vendarle prešteli, je sledilo presenečenje. Pivčeva je dobila 143 glasov, Erjavec pa le 80, kar je pomenilo, da se poslavlja s predsednika stranke. Dodatno je ob tem napovedal, da bo odstopil kot obrambni minister.​Kaj vse se je dogajalo na kongresu, lahko preberete v novici Erjavec poražen in napoveduje odstop kot minister, Pivčeva prepričljivo slavi ​.In kaj zdaj? Desus in manjšinska koalicija bosta morala pri imenovanju novega obrambnega ministra strniti vrste. Še vedno je vprašanje, kako bo v prihodnje ravnal samosvoji poslanec, ki se kongresa sploh ni udeležil in zato ni podal vsebinske razlage, kar bolj kot enotnost skrbi tudi Pivčevo.Kaj vse to pomeni za koalicijo? Predsednik vladeje v intervjuju za Delo dejal, da posebnih razlogov za srečanje vrha koalicije po sobotnem volilnem kongresu Desusa pravzaprav ni. »Treba je dati času čas, vsak mora zadeve najprej pri sebi premisliti, potem pa se bomo sestali. Pravzaprav pa se po mojem mnenju nimamo kaj dosti pogovarjati – glavno vprašanje je tako ali tako, ali smo pripravljeni iti skupaj naprej. Mislim, da smo,« je povedal Šarec.Kot je v komentarju zapisala novinarka Suzana Kos, se je Šarec znebil edinega političnega dolgoprogaša v svoji vladi. Da je v politiki Pivčeva manj izkušena od svojega predhodnika, je jasno. Kako spretno bo znala krmariti novinka v politiki med različnimi interesi, centri moči in kakšnega strateškega razmisleka je sposobna, za zdaj ni mogoče oceniti. Zdi se, da je koalicija zdaj odvisna predvsem od SMC, volje njenega nepredvidljivega šefain njenih desetih poslancev.