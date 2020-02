FOTO:Vse ponudbe za les so na mizi

Pridružite se Delovi viber skupnosti

Slovenska ebenovina

Javor rebraš je pod lubjem značilno zgrbančen. FOTO: Mateja Kotnik

Zmagovalce razrežejo v Celju

Valovita vlakna dajo lesu poseben videz, lastniku takšnega hloda pa izjemen zaslužek. FOTO: Mateja Kotnik

Slovenj Gradec – Organizatorji štirinajste licitacije najboljše slovenske hlodovine bodo danes začeli z odpiranjem več tisoč pisnih ponudb, ki so jih domači in tuji kupci oddali za nakup katerega od 6620 razstavljenih hlodov oziroma nekaj manj kot sedem tisoč kubičnih metrov lesa. Rezultate dražbe bodo razglasili 19. februarja na dnevu odprtih vrat.V zadnjih desetih dneh si je ponudbo na novem prizorišču dražbe v Podgorju pri Slovenj Gradcu ogledalo veliko kupcev. »Po naših ocenah vsak dan med šest in deset. Nekateri kupci, še posebej tisti, ki so prišli po večje količine lesa, so na Koroškem ostali več dni,« je povedaliz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki licitacijo pripravlja skupaj z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije.Dražba je rekordna po količini zbranega lesa, organizatorji pa napovedujejo, da utegne pasti tudi cenovni rekord, ki znaša 17.912 evrov za hlod gorskega javorja. Ta vrsta lesa, ki mu nekateri pravijo slovenska ebenovina, saj je ena najbolj prestižnih slovenskih vrst lesa, je bila zmagovalec vseh dosedanjih licitacij in tudi letos mu kaže najbolje. Ali bo letošnji zmagovalec lastnik gorskega javorja rebraša, ki ga je na dražbo pripeljal z Notranjske ali pa bo to uspelo lastniku gorskega javorja iz Savinjske, bo razkrito na dnevu odprtih vrat.Gozdarji pojasnjujeo, da ime rebraš pride iz posebne oblike rasti. Les ima kratka valovita vlakna, ki mu dajejo poseben videz. Pojavlja se pri vseh vrstah javorja, a je pri gorskem najpogostejši. Najbolj zanesljivo vemo, da je javor rebraš, ko ga posekamo in s hloda previdno odstranimo lubje, saj ga je težko prepoznati, dokler raste v gozdu.Les pod lubjem je značilno zgrbančen. Iz javorja rebraša izdelujejo različna glasbila, najdemo ga na armaturnih ploščah razkošnih avtomobilov in jaht, uporablja pa se tudi za izdelavo pohištva.Lani se je dražbe udeležilo 39 kupcev, ki je oddalo 12.375 ponudb. Organizatorji licitacije napovedujejo, da bo število kupcev letos še večje. Med njimi bo več italijanskih kupcev, ki les kupujejo preko furnirnice Merkscha Celje, za katero stoji družinsko podjetje iz Avstrije. Gre za furnirnico, ki je za tuje kupce že nekaj let zapored poskrbelo za razrez zmagovalcev licitacije na Koroškem.Razstavljeno hlodovino, veliko učilnico v naravi, si bodo po odhodu kupcev v spremstvu gozdarjev ogledovali učenci bližnje osnovne šole in dijaki lesarske šole iz Slovenj Gradca. Med njimi bostain, ki sta je izjemno izkazala na tekmovanju v poklicnih spretnosti na državni ravni SloveniaSkills. V kategoriji pohištveni mizar je Jernej Poročnik (mentor Andrej Ott) zmagal v kategoriji pohištveni mizar in se uvrstil na evropsko tekmovanje, ki bo septembra v avstrijskem Gradcu. Jože Korenjak (mentor Štefan Pirnat) je bil v kategoriji stavbni mizar četrti.