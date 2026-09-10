Vse ruske izredne naturalizacije pod preverjanjem Sove, OVS in policije

Vlada je danes sprejela sklep, da Sova, OVS in policija za ruske državljane, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo, preverijo morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva. Odločitev je sprejela zaradi dolgotrajne agresije Rusije na Ukrajino ter sprejetih sankcij, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Kot so zapisali, se je vlada danes seznanila, da je od leta 2015 z izredno naturalizacijo slovensko državljanstvo pridobilo 93 ruskih državljanov. Zanje bodo Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo in policija preverile morebiten obstoj razlogov za odvzem državljanstva po 26. členu zakona o državljanstvu Slovenije.

O morebitnih razlogih bodo skladno z vladnim sklepom morale seznaniti ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo do 30. septembra. »Odločitev je sprejeta zaradi dolgotrajne agresije Ruske federacije na Ukrajino ter sprejetih omejevalnih ukrepov in sankcij,« so zapisali.

Omenjena zakonska določba sicer navaja, da se državljanu Slovenije, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje državljanstvo, lahko odvzame slovensko državljanstvo, če s svojim delom škoduje mednarodnim ali drugim interesom Republike Slovenije.

Za delo, s katerim se škoduje mednarodnim in drugim interesom Republike Slovenije, se šteje, če oseba pripada organizaciji, katere aktivnost meri na rušenje ustavnega reda Slovenije; če oseba kot pripadnik tuje obveščevalne službe škoduje interesom Slovenije ali če tem interesom škoduje s svojim delom v državnem organu ali organizaciji tuje države; če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in prekrškov zoper javni red, ali če oseba kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana Slovenije.

Državljanstvo Republike Slovenije po izredni naturalizaciji sicer lahko pridobi polnoletna oseba, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov, če ob tem izpolnjuje še ostale zakonske pogoje.

Med omenjenimi 93 Rusi, ki imajo slovensko državljanstvo, je sicer tudi prijateljica predsednice republike Nataše Pirc Musar in njena sotekmovalka v bowlingu Viktorija Krivolucka. Ta je slovensko državljanstvo dobila na podlagi izredne naturalizacije.

Kot je pred časom sama pojasnila za Mladino, je Bowling zveza Slovenije potrebovala žensko za tekmovanja na mednarodnih tekmovanjih. Za Slovenijo je osvojila pet medalj na Mediteranskem prvenstvu v bowlingu, Slovenijo je dvakrat zastopala tudi na evropskem prvenstvu.

Po julijski prometni nesreči, v kateri sta bili udeleženi s predsednico Pirc Musar, so se v javnosti pojavila ugibanja o varnostnih tveganjih, povezanih z njunim prijateljevanjem, saj je bila Krivolucka v preteklosti tudi v vezi z nekdanjim slovenskim obveščevalcem. Krivolucka je očitke zavrnila.

Tudi Sova je pojasnila, da pri varnostnem preverjanju Krivolucke v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila. Prav tako z dodatnimi relevantnimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na dosedanje ugotovitve, po letu 2016 agencija ni bila seznanjena, niti takšne okoliščine niso bile izpostavljene v okviru varnostnih ozaveščanj, ki jih agencija izvaja za druge državne organe, so dodali sredi avgusta.