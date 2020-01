FOTO:»Vse to je pank. Pri nas ni bleferstva, ne sme ga biti«

Lahko si predstavljam, kako »kul« je deloval v razredu – »džeger« so mu pravili njegovi mulci. Ne kot Mick, pač pa kot – »džek«. Te dni je precej opazen v medijih, a niti za sekundo ne pokaže, da mu je sodelovanje z novinarji odveč. Profesionalec pač. Za obujeno pozornost se lahko zahvali predvsem ponovni združitvi kultne pank zasedbe Niet, ki po premoru spet koncertira. A o članih skupine Niet skorajda ni več kaj reči. Tu so, morda bodo še dvajset let, morda bodo jutri zaključili.Zato pa ima Borut Marolt, dobro leto in pol ravnatelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec, ogromno znanja in izkušenj pri delu z ...