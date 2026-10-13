Vse tri opozicijske stranke izzivajo Zorana Jankovića

V boj za župana Ljubljane je poleg Zorana Jankovića, Antona Ropa in Luke Mesca vstopil še en močan kandidat iz levosredinskega prostora. Gibanje Svoboda je napovedalo kandidaturo bivšega finančnega ministra, zdaj pa poslanca Klemna Boštjančiča. Barve stranke SDS bo v prestolnici branil javnosti neznani arhitekt Aleš Vrhovec.

Podpredsednik Gibanja Svoboda Klemen Boštjančič bo kandidat stranke za župana Mestne občine Ljubljana, so uradno potrdili v stranki. Njegovo kandidaturo, skupaj z vložitvijo kandidatnih list za mestni svet in svete četrtnih skupnosti, bodo vložili danes. O kandidaturi Boštjančiča se je špekuliralo že nekaj časa, za vstop v najbolj zanimivo župansko tekmo v državi pa se je odločil v zadnjem trenutku.

Boštjančič je kandidaturo napovedal približno mesec in pol za Antonom Ropom in tri mesece za Luko Mescem. Še preden bo Boštjančič predstavil svojo kandidaturo in ključne poudarke svoje vizije razvoja Ljubljane, pa je Gibanje Svoboda predstavilo kandidate za mestne svetnike. Na tej listi ni ljubljanskih poslancev Gibanja Svoboda Lenarta Žavbija in Duška Vujanovića, ki sta podprla vnovično kandidaturo Zorana Jankovića za župana. Oba tudi kandidirata na Jankovićevi listi za mestne svetnike, v primeru ponovne izvolitve pa se omenja možnost, da bi Žavbi lahko postal njegov podžupan.

Na Listi Zorana Jankovića sta poslanca Gibanja Svoboda Lenart Žavbi in Duško Vujanović. V župansko tekmo je vstopil bivši finančni minister Klemen Boštjančič. Po anketi Ninamedie najbolje kaže Jankoviću pred Luko Mescem

in Tonetom Ropom.

Janković, ki bo tudi nosilec liste za mestni svet, je kandidaturo za župana vložil s 1950 podpisi volivcev. Napovedal je, da kandidira za svoj zadnji mandat. Na njej so še nekdanja predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič, ljubljanski podžupani Rok Žnidaršič, Dejan Crnek, Boštjan Koritnik in Aleš Čerin. Pa direktorica Rokometnega kluba Krim OTP Group Mercator Deja Doler Ivanović, direktorica Mestnega gledališča Ljubljanskega Barbara Hieng Samobor, glasbenik Magnifico in predsednik upravnega odbora družbe BTC Jože Mermal.

SDS se je odločila za neznanega kandidata

Največja vladna stranka SDS bo sicer sodelovala v ljubljanski županski tekmi, v kateri prednjačijo kandidati leve sredine, izbor njihovega kandidata pa nakazuje, da nimajo ambicije, da bi se borili za vidnejši rezultat oziroma za morebiten vstop v drugi krog županskih volitev. SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki do zdaj v politiki ni bil aktiven.

Podpredsednik SDS Aleš Hojs je ob predstavitvi županske kandidature dejal, da so želeli najti kandidata, ki je politično neobremenjen, je Ljubljančan in pozna mesto. Ni še jasno, ali bo Vrhovec skupni kandidat desnih koalicijskih strank, saj da se o tem še pogovarjajo. Vrhovec je tudi na čelu liste kandidatov stranke SDS za ljubljanski mestni svet. Na njej sta tudi novi predsednik strankinega ljubljanskega odbora Jan Potočnik in aktualna vodja svetniške skupine Maruša Babnik, ki je tudi poslanka SDS.

11 županskih kandidatov

se napoveduje

za vodenje prestolnice

Sokoordinator Levice Luka Mesec je vložil kandidaturo za župana Ljubljane, pri tem pa so predstavili še 45 kandidatov za mestni svet. Na čelu liste je Mesec, njemu pa sledi dolgoletna aktivistka na področju starejših Biserka Marolt Meden. Kandidatno listo, brez možnosti izvolitve, zaključujeta sokoordinatorica Levice Asta Vrečko in filozof Slavoj Žižek.

Na septembrski anketi Ninamedie na vzorcu tisoč respondentov se listi Levice napoveduje dober rezultat. Anketarji so ji namerili drugo mesto (19,6-odstotka) za Listo Zorana Jankovića (28,3-odstotka). Poleg zgoraj omenjenih so na listi Levice za ljubljanske svetnike in svetnice še aktivistka Sara Štiglic, predsednik bošnjaške kulturne zveze Ljiljan Elvis Alukić, državna sekretarja v prejšnji vladi Luka Omladič in Dan Juvan, glasbenik Miha Guštin Gušti in pisatelj Miha Mazzini.

Gneča na levi sredini

Tako kot Gibanje Svoboda se je v zadnjem trenutku za svojega kandidata odločila tudi stranka SD. Vse tri opozicijske stranke torej izzivajo Zorana Jankovića s svojim kandidatom. V imenu SD se mu bo poskušal zoperstaviti Marko Koprivec, predsednik Socialnih demokratov Ljubljana.

SDS v tekmo za županski stolček v prestolnici pošilja arhitekta in urbanista Aleša Vrhovca, ki do zdaj v politiki ni bil aktiven.

V kategorijo levosredinskih izzivalcev Zorana Jankovića lahko prištejemo še Jasmina Feratovića (Pirati), Apolonijo Simon (Vesna) in Gregorja Novaka (Prerod). Aktualnega ljubljanskega župana, ki mu po omenjeni anketi najbolje kaže med vsemi kandidati (36,1-odstotka), želi spodnesti kar sedem kandidatov iz levosredinskega pola. Od tega sta kandidata za morebitni drugi krog Mesec (21,3-odstotka) in Anton Rop (12,2-odstotka).

Na desnici so kandidati poleg omenjenega Vrhovca še Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Mihael Jarc in vplivnež Aleksandar Repić, ki ga je policija obravnavala zaradi različnih premoženjskih deliktov.