Vse več mladih trezno odpelje domov starše

Dijaki Šolskega centra Celje so se danes udeležili delavnic, ki so jih pripravili v iniciativi Heroji furajo v pižamah, ki jo je pred osmimi leti zasnoval Zavod Vozim. V iniciativi si prizadevajo za manj alkoholiziranih voznikov na slovenskih cestah ter spodbujajo mlade, da po zabavi raje pokličejo »heroje«, običajno starše.

Celje za današnji 30. posvet nacionalne iniciative ni bilo izbrano po naključju. Tu se namreč izobražuje večina mladih iz savinjske regije, kjer je po podatkih NIJZ kazalnik visoko tveganega opijanja (najmanj enkrat na leto več kot šest popitih meric alkohola) pri osebah, starejših od 15 let, višji od povprečja v državi. V Sloveniji je povprečje 42,8 odstotka, v savinjski regiji 47,7, višje je le še v Pomurju, 54 odstotkov.