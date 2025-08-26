  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Vse več nezakonitih kampov in zvezane roke občin, država pa ne pomaga

    Sprva so bili to manjši kampi z morda le nekaj šotori, nato pa so zaradi zaslužka postajali vse večji, a so še vedno brez potrebne infrastrukture.
    »Travniki se čez poletje spreminjajo v šotorišča,« opozarja direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton. FOTO: Lukassek
    Galerija
    »Travniki se čez poletje spreminjajo v šotorišča,« opozarja direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton. FOTO: Lukassek
    R. I., STA
    26. 8. 2025 | 11:00
    26. 8. 2025 | 11:55
    7:09
    A+A-

    Na zgornjem Gorenjskem se poleg kampiranja na črno v zadnjih letih pojavljajo tudi nezakonito postavljeni kampi, večinoma na kmetijskih zemljiščih, brez dovoljenj in ustrezne infrastrukture. Župani opozarjajo na dvojna merila ter neodzivnost inšpekcijskih služb in državnih ustanov. Pozivajo jih k hitremu ukrepanju in vzpostavitvi reda.

    »Travniki se čez poletje spreminjajo v šotorišča,« opozarja direktorica javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica Kaja Beton. V zadnjih letih se je po njenih besedah kampiranje na območjih, ki temu niso namenjena, močno razraslo. Sprva so bili to manjši kampi z morda le nekaj šotori ali glamping hiškami, ko se je pokazala možnost za večji zaslužek, pa so postajali vse večji, a še vedno brez potrebne infrastrukture.

    Mimo pravil, brez potrebnih dovoljenj in na najboljših kmetijskih površinah. Občina Radovljica je pri reševanju težav nemočna, država z inšpekcijami pa neodzivna.

    Na območju radovljiške občine je že okoli deset takšnih kampov na črno in vsako leto se pojavi kakšen nov, pri čemer ponudniki izkoriščajo dejstvo, da na vrhuncu turistične sezone v uradnih kampih ni dovolj prostora za vse, ki bi želeli kampirati na območju Julijskih Alp.

    Nekateri lastniki se sicer trudijo z legalizacijo in so vložili predlog za spremembo kmetijskih zemljišč v zemljišča, ki bi omogočala turistično dejavnost. Na žalost poštenih lastnikov pa mlini meljejo zelo počasi – aktualni postopek za spremembo občinskega prostorskega načrta se vleče že sedem let.

    Zaradi nezakonitih kampov težave v prostoru in lokalnem okolju

    Ti kampi so večinoma na travnikih, nimajo zadostnih sanitarij, ni jasno, kam odvažajo smeti, od kod dobivajo pitno vodo in kam je speljana odpadna voda. Nimajo namreč gradbenih in drugih dovoljenj, objekti so večinoma začasni, jeseni pa se kamp znova spremeni v travnik. Težava je tudi v tem, ker so ti kampi pogosto v majhnih vaseh, do katerih vodijo le ozke lokalne ceste, ki so preobremenjene, ko se na njih srečujejo domačini in kmetje s traktorji ter turisti z avtomobili in avtodomi. To vodi v prometni kaos, ki najbolj prizadene domačine.

    Ti kampi so večinoma na travnikih, nimajo zadostnih sanitarij, ni jasno, kam odvažajo smeti, od kod dobivajo pitno vodo in kam je speljana odpadna voda. Slika je simbolična. FOTO: Roman Šipić
    Ti kampi so večinoma na travnikih, nimajo zadostnih sanitarij, ni jasno, kam odvažajo smeti, od kod dobivajo pitno vodo in kam je speljana odpadna voda. Slika je simbolična. FOTO: Roman Šipić

    Betonova je izrazila upanje, da se bo problematika, pri kateri ima občina zvezane roke, v naslednjih letih uredila. Pri tem bo treba poskrbeti tako za obiskovalce, ki si zaslužijo kakovostno namestitev, za domačine, ki si zaslužijo umirjeno poletje, in tudi za druge, ki se ukvarjajo s turizmom in pri tem spoštujejo pravila, je dejala.

    Župani so računali, da bo ta negativni trend obrnil novi zakon o varstvu javnega reda in miru, s katerim bi se zvišala globa, tako da bi kršitelje odvračala od kampiranja na črno. Vendar predlog, ki ga je ministrstvo za notranje zadeve dalo sredi januarja v javno obravnavo, višino globe zvišuje le minimalno, hkrati pa kot pogoj za kaznovanje dodaja še element vznemirjanja.

    Globa za prenočevanje na javnih ali drugih dostopnih krajih, ki temu niso namenjeni, bi bila po predlogu 100 evrov oziroma ob takojšnjem plačilu 50 evrov, kar pomeni le sedem evrov več kot po sedanjem zakonu.

    Pod vprašajem je enakopravna obravnava občanov

    »Župani zgornjegorenjskih občin smo izredno nezadovoljni z ukrepanjem posameznih ministrstev in inšpekcijskih služb. Prvo, kar nas moti, so dvojni vatli. Eni morajo do pike postoriti vse, da dobijo obratovalno dovoljenje, drugi pa zadeve postavijo brez dovoljenj, na najboljših kmetijskih zemljiščih, a ministrstvo ne ukrepa, čeprav nam v spremembah prostorskih aktov zaradi zaščite kmetijskih zemljišč zavrača skoraj vse pobude,« je poudaril radovljiški župan Ciril Globočnik.

    Pričakuje, da se bo v Sloveniji na tem področju vendarle vzpostavil red. Ob tem poziva različna ministrstva in inšpekcijske službe, naj opravijo svoje delo. Radovljiška občina je poslala pismo sedmim pristojnim ministrstvom in inšpekcijam, vendar učinka na terenu za zdaj ni. »Dokler ne bo nekdo, ki dela na črno, dobil odločbe, da mora prostor vrniti v prvotno stanje, toliko časa bodo posamezniki izigravali našo zakonodajo in sistem,« je opozoril.

    Je pa Globočnik zadovoljen, da je bila po štirih letih truda vendarle izdana inšpekcijska odločba za odstranitev Dino parka Bled, ki že vrsto let deluje na najetem zemljišču sklada kmetijskih zemljišč in gozdov  med Lescami in Bledom. Glede na nedavno izdano odločbo naj bi bil park do konca leta odstranjen, Globočnik pa si prizadeva, da bi na tem mestu uredili parkirišče P+R.

    Parkirišče P+R nujno potrebujejo tudi na Bledu, kjer prav tako opozarjajo na težave z nezakonito postavljenimi kampi in postajališči za avtodome. FOTO: Lombar Tomi
    Parkirišče P+R nujno potrebujejo tudi na Bledu, kjer prav tako opozarjajo na težave z nezakonito postavljenimi kampi in postajališči za avtodome. FOTO: Lombar Tomi

    Takšno parkirišče nujno potrebujejo tudi na Bledu, kjer prav tako opozarjajo na težave z nezakonito postavljenimi kampi in postajališči za avtodome. »Čeprav nekdo nima nobenih dovoljenj, dela praktično na tuji zemlji, delno tudi na občinski, občina dejansko ne more ukrepati, lahko le opozarja,« je o enem od konkretnih primerov dejal blejski župan Anton Mežan. Žalosti ga, da lahko nekateri občani čakajo desetletje na spremembo prostorskega akta, da lahko doma zgradijo frčado, drugi pa se lotijo velikega projekta brez vseh dovoljenj in tudi brez posledic.

    »Pod vprašajem je enakopravna obravnava občanov, ker tisti, ki so pošteni, v tej državi velikokrat potegnejo krajšo. Tako ne gre več,« je poudaril Mežan. Zato poziva državo in pristojne institucije, naj bodisi okrepijo državne inšpekcijske službe ali pa naj pristojnosti podelijo občinskim inšpektoratom, ki bi lahko na terenu takoj ukrepali.

    Nezakoniti kampi mečejo slabo luč na zakonite kampe

    Na dvojna merila opozarja tudi direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič: »Tisti, ki imamo urejene papirje in skušamo delovati kar najbolj skladno z zakonom, imamo kar nekaj težav pri pridobivanju ustreznih dovoljenj. Drugi pa delujejo povsem mimo tega in nam predstavljajo nelojalno konkurenco.«

    Ob tem Ambrožič poudarja, da lahko tovrstni kampi z neustrezno infrastrukturo mečejo slabo luč tudi na urejene kampe. Hkrati lahko v času, ko se vse bolj opozarja na probleme množičnega turizma in ko se postavlja vprašanje zmogljivosti prostora, ustvarjajo dodatne obremenitve.

    Pristojne institucije je pozval, naj izvajajo nadzor ne le nad tistimi, ki delujejo skladno z zakoni, temveč tudi nad tistimi, ki se nanje požvižgajo.

    kampiranjeturizemkampiŠobecBledRadovljicaGorenjska

