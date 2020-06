FOTO:Vse več posvojitev iz tujine

Tri pogoje sta imela pred očmi Alenka Planinc Rozman in Igor Rozman, ko sta se odločila, da bosta posvojila otroka: zdrav, dojenček in sirota. Ko sta v Gvineji Bissau, eni najrevnejših držav na svetu, prvič videla dvojčka v »slabem socialnem položaju«, kakor so jima njuno stanje opisali pred prihodom, sta kmalu pozabila na te pogoje in čez dober mesec v Slovenijo pripeljala leto in pol stara dobrovoljna dečka. Pred tednom dni sta Izaque in Jacó dopolnila osem let, prav v tem času je izšla tudi knjiga Srce bije v dvojini, v kateri so njuni starši opisali svojo zgodbo o posvojitvi.Knjiga ni priročnik, pisca nikakor nočeta ...