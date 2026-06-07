Vse več slovenskih gorskih koč razpolaga z aparatom za reševanje AED

Društvo prvih posredovalcev je predstavnikom Koč na Okrešlju in Raduhi predalo avtomatski eksterni defibrilator (AED). Omenjeni koči sta namreč med štirimi gorskimi kočami, ki so bile med 13 gorskih koč uspešni na razpisu za donacijo AED naprav, ki ga je pripravilo Društvo prvih posredovalcev.

Razpis je omogočila uspešna vseslovenska akcija zbiranja plastenk, ki jo je ob podpori Lidla Slovenija Društvo prvih posredovalcev izvajalo v lanskem letu. Naprave AED so ključne pri oživljanju ob pojavu srčnega zastoja, saj lahko z zgodnjim defibriliranjem povečamo možnosti preživetja tudi do 70 odstotkov. Društvo prvih posredovalcev je ob predaji donacije za vse zbrane pripravilo tudi brezplačno izobraževanje o uporabi naprave in osnovah oživljanja.

FOTO: Društvo Prvih Posredovalcev

Društvo prvih posredovalcev deluje z namenom ozaveščanja o pomenu prvih posredovalcev ter skrbi za organizacijo srečanj, dodatna izobraževanja in zbiranje donacijskih sredstev. V letu 2025 so organizirali akcijo zbiranja plastenk za prve posredovalce, ki jo je podprlo podjetje Lidl Slovenija.

Z akcijo so v dobrih sedmih mesecih zbrali 507.009 odpadnih plastenk, kar predstavlja več kot 15 ton ločeno zbrane plastike. Izkupiček od prodaje zbranih plastenk je skupaj z dodatno donacijo Lidla Slovenija znašal 16.857,60 evrov. Društvo prvih posredovalcev je del sredstev namenilo za nakup osmih naprav AED, ki so jih podarili z razpisom. Na razpis za dodelitev naprave AED se je prijavilo 39 prostovoljnih gasilskih društev in 13 gorskih koč.

FOTO: Društvo Prvih Posredovalcev

»Veseli smo, da je razpis dosegel širok krog ljudi, vseeno pa je število prijav pokazatelj, da je dostop do naprav AED v Sloveniji še vedno močno okrnjen. Težko je bilo izbrati le osem prejemnikov, a smo upoštevali zastavljene kriterije in naprave dodelili tistim, ki so imeli med prijavljenimi največjo potrebo v lokalnem okolju ter pripravljenost skrbeti za napravo in jo ustrezno namestiti, da bo na voljo vsem, ki jo bodo potrebovali,« je dejal Dejan Rogelj, vodja Društva prvih posredovalcev.

Zmagovalci razpisa so: PGD Spodnje Krapje, PGD Škrlovica, PGD Gornji Petrovci, PGD Sromlje ter Koča na Loki pod Raduho, Dom na Okrešlju, Koča na Poreznu in Prešernova koča na Stolu. Predajo donacije je društvo pospremilo z brezplačnim izobraževanjem o osnovah oživljanja za vse prisotne. »S širjenjem točk AED moramo širiti tudi znanje in opolnomočiti oskrbnike koč in planince, da napravo uporabijo, v kolikor bo to potrebno.

Tisti, ki se je z napravo že srečal in jo preizkusil, bo v trenutku nesreče bolj verjetno ukrepal, saj bo verjel vase, da zna pomagati. S tem pa morda nekomu rešil življenje,« poudarja Rogelj. V PD Celje Matica pravijo: »Defibrilator bo pomembno prispeval k hitrejši in učinkovitejši pomoči v nujnih primerih. dogodek je potekal v prijetnem vzdušju, ob odličnem vremenu in prijetnem gorskem ambientu, kar je še dodatno prispevalo k uspešni izvedbi.

Dogodek na Okrešlju je tako znova pokazal kako pomembna sta znanje prve pomoči in pripravljenost pomagati sočloveku. Iskrena hvala Društvu prvih posredovalcev za defibrilator, hvala pa tudi udeležencem delavnice za pripravljenost pomagati sočloveku.« Predstavnik PD Luče, Bojan pa pravi: »Danes, v nedeljo, 24. 5. 2026 smo PD Luče na Koči na Loki ob čudovitem vremenu prevzeli aparat AED. Ob tem dogodku se iskreno zahvaljujemo Društvu prvih posredovalcev, ki so nam prikazali tudi temeljne postopke oživljanja. Ob tej priliki želim celotni ekipi in društvu še veliko uspehov, ter da se še kdaj srečamo v hribih. Še enkrat, hvala lepa.«

FOTO: Društvo Prvih Posredovalcev

V Sloveniji več kot 1500 oseb na leto doživi srčni zastoj

Društvo prvih posredovalcev s številnimi aktivnostmi za ozaveščanje in izobraževanji opozarja, da je obnavljanje znanja oživljanja in prve pomoči nujno za vsakega posameznika. V povprečju v Sloveniji vsak dan 3-5 oseb doživi srčni zastoj, ob tem pa so najpomembnejše prve minute, ko lahko s hitrim in pravilnim ukrepanjem ključno prispevamo k preživetju. Naprave AED so ključne pri oživljanju ob pojavu srčnega zastoja, saj lahko z njimi ravnajo tudi posamezniki brez zdravstvene izobrazbe, možnosti za preživetje pa se lahko z zgodnjim defibriliranjem poveča tudi do 70 %. »Na razpis smo prejeli veliko kakovostnih prijav, kar dokazuje, da si vse več skupnosti želi izboljšati dostop do življenjsko pomembne opreme in znanja. Prav zato je širjenje AED točk in usposobljenosti ključna naloga našega društva,« zaključi Rogelj.