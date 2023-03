Vse več zdravnikov iz javnega zdravstva je hkrati še samostojnih podjetnikov

V nadaljevanju preberite:

Inšpektorat za javni sektor je ugotovil, da je lani kar 118 zdravnikov, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih ustanovah, pridobilo status samostojnega podjetnika (s.p.). To je enkrat več kot leta 2019. Trend se nadaljuje tudi letos. V samo mesecu in pol so v Sloveniji odprli šest novih zasebnih podjetij in 38 novih samostojnih zdravstvenikov. V SD zdravstvenega ministra in ministra za delo sprašujejo, ali podpirata težnjo, da zdravniki pridobivajo status samostojnega podjetnika in delajo v popoldanskem času. V celjski bolnišnici so morali nekateri del izplačil celo vrniti.