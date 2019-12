Vse večja negotovost predloga LMŠ, minister za zdravje v pričakovanju izračunov

Kaj meni minister?

Do kdaj vztrajati?

Ljubljana – Koalicijskemu predlogu, ki je daleč od sistemskega, nasprotujejo v Desusu in zdaj še v SNS. V Levici pa ne bodo podprli vseh dopolnil koalicije, saj nekatera menda posegajo v košarico pravic.»Pokazalo se bo, ali smo za ukinitev zdravstvenega zavarovanja ali nismo. Bistveno je, da se ukinitev zgodi,« je včeraj o negotovosti, ki spremlja preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja, dejal predsednik vlade. Ocenjuje, da je tehnične podrobnosti še mogoče spreminjati, dokler zakon ni sprejet. Tako on kot njegova LMŠ si namreč prizadevata za čimprejšnje sprejetje sprememb in »to temo spraviti z mize« ter šele nato počakati na celostno prenovo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga bo pripravil njihov minister za zdravjeA po opozorilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da naj bi koalicijski predlog na leto povzročil celo okoli 70 milijonov evrov primanjkljaja, si tudi minister želi pridobiti dodatne izračune ZZZS in finančnega ministrstva. Šele nato je mogoče pričakovati njegovo podporo ali nepodporo spremembam. Poslanec SMCje poudaril, da bo zakon podprl, če ga podpira minister. »Ve se, kdo je odgovoren za ta resor,« je še spomnil poslanec in na vprašanje, ali minister res podpira predlog, odgovoril, da mu za zdaj še ni rekel, da ga ne bi.Po drugi strani vodja poslanske skupine Desusmeni, da tudi minister ne stoji za dopolnili koalicije. Dejal je, da je bilo tako z obrazne mimike ministra kot posameznih poslancev v koalicijskem usklajevanju zaznati, da »tu ni kemije, harmonije«. V četrtek bodo v Desusu tako dopolnilom kot tudi zakonu nasprotovali, a ne zato, ker bi nasprotovali preoblikovanju dopolnilnega zavarovanja, ampak ker se ne strinjajo z načinom, kako je bil ta predlog pripravljen. Podobna opozorila je mogoče slišati tudi iz NSi in SDS, zato koalicija ne more računati niti na njihovo podporo.Bi se pa v koaliciji še dodatno zapletlo, če bi na seji – tretje branje in končno glasovanje bo sicer šele na januarski seji – potrdili le nekatera njihova dopolnila, ne pa tudi zadnjih popravkov. Koordinator Leviceje napovedal, da ne bodo podprli dopolnila, ki po njegovem mnenju posega v košarico pravic, in dopolnila, ki predvideva letno usklajevanje obveznega pavšalnega prispevka. Prav tako se ne strinjajo, da financiranja primanjkljaja – če bi ta nastal pri kritju stroškov zdravstvenih storitev – ne bi pokril proračun.Ali bi brez teh dopolnil postal zakon tako izmaličen, da bi se mu odpovedala tudi koalicija, včeraj niti v neuradnih pogovorih niso želeli oceniti. Zelo verjetno pa bi že izločitev člena, ki predvideva letno usklajevanje obveznega prispevka ob višji gospodarski rasti in višjih stroških plač, v negotovost postavila finančno stabilnost zdravstvene blagajne. ZZZS opozarja, da predlaganih 29 evrov že ob napovedani uveljavitvi zakona leta 2021 ne bo zadostovalo.