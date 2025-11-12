  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Zimske gume so obvezne od 15. novembra do 15. marca, v zimskih razmerah pa tudi sicer. FOTO: Igor Zaplatil
    Zimske gume so obvezne od 15. novembra do 15. marca, v zimskih razmerah pa tudi sicer. FOTO: Igor Zaplatil
    Mirt Bezlaj
    12. 11. 2025 | 09:00
    12. 11. 2025 | 11:39
    5:29
    V zimskih razmerah in od 15. novembra do 15. marca morajo biti avtomobili opremljeni z zimskimi pnevmatikami. Komur do zakonsko določenega roka ne bo uspelo zamenjati pnevmatik, grozi tudi 40 evrov kazni. Kdor zaradi napačnih pnevmatik ovira promet, pa bo moral globlje seči v žep – globa znaša kar 500 evrov. 

    Seveda pa letne pnevmatike pozimi ne pomenijo le možnost glob, temveč predstavljajo predvsem varnostno tveganje tako za voznika kot za preostale udeležence v prometu. Pri nižjih temperaturah letne pnevmatike namreč izgubljajo oprijem cestišča, zaradi česar je zavorna pot z njimi precej daljša, hitro pa lahko postanejo nevarni tudi ovinki. Zimske pnevmatike so prilagojene hladnejšim razmeram, imajo globlji profil in drugačen tlak od letnih. 

    Zimske ali celoletne pnevmatike?

    Zmeda glede predpisov

    Glede predpisov o standardih zimskih pnevmatik v Sloveniji vlada precej zmede. Kljub temu da pravilnik o delih in opremi vozil določa, da so zimske pnevmatike tiste, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako »M + S« ali »M.S« ali »M&S« ali piktogram »simbol snežinke«, je več slovenskih medijev poročalo, da je piktogram snežinke po novem obvezen.

    Izkazalo se je, da so spletni mediji in portali pogosto preprosto povzemali tuje medije in drug drugega, namesto da bi preverili dejansko ureditev v Sloveniji. »V Sloveniji za zimsko pnevmatiko še vedno velja le oznaka M+S,« je zagotovila Anita Drev z AMZS.

    Katere so najboljše in katere najslabše?

    Seveda pa vse zimske pnevmatike, ki zadostujejo minimalnim predpisom, ne nudijo enake varnosti. Razlike v kvaliteti so kar precejšnje. Na AMZS so pred začetkom letošnje zime testirali 31 različnih zimskih pnevmatik in dobili skrb vzbujajoče rezultate. Kar enajst pnevmatik je na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih na AMZS voznikom odsvetujejo. 

    Ne preseneča, da vseh enajst slabih pnevmatik sodi v najnižji cenovni razred. Tudi v srednjem cenovnem razredu so tri izmed enajstih testiranih pnevmatik ocenili kot pomanjkljive, preostalih osem pa je bilo zadovoljivih. Pnevmatike dražjega cenovnega razreda so se odrezale bolje. Izmed šestih testiranih so štiri dobile oceno dobro, dve pa sta jo zgrešili za las in se uvrstili med zadovoljive. 

    Vse zimske gume niso enako varne. FOTO: Leon Vidic
    Vse zimske gume niso enako varne. FOTO: Leon Vidic

    Najboljšo oceno glede na vse lastnosti so dobile zimske pnevmatike proizvajalca Goodyear, ki so blestele zlasti na mokri cesti, čeprav so jih na suhi krepko prekašale pnevmatike Michelin, ki so bile za las boljše tudi na snegu in ledu. Takoj za njima so se uvrstile pnevmatike Bridgestone, četrte z dobro oceno glede varnosti so bile zimske pnevmatike proizvajalca Dunlop. 

    Pnevmatike, ki se jih je zaradi varnostnih tveganj bolje izogibati, pa so singapurska zimska pnevmatika proizvajalca Radar, kitajske Nankang, Landsail, Evergreen, CST Medallion, Star performer in Goodride, turška Petlas, belgijska Imperial, češka Tomket ter zimska pnevmatika nemškega proizvajalaca Syron. »Odsvetujemo nakup teh pnevmatik, pa naj bo njihova cena še tako vabljiva,« so posvarili pri AMZS. 

    Pozimi po Evropi skoraj nujno z zimsko opremo

    Cene pnevmatik sicer precej nihajo od prodajalca do prodajalca, v dnevih pred zakonsko določenih rokom za namestitev zimskih gum pa je pri številnih vulkanizerjih že precej gneče. 

    Nasveti pri kupovanju pnevmatik

    Pri AMZS svetujejo, da se pri nakupu prepričajte, ali imajo vse štiri pnevmatike enak datum izdelave, pozorni pa bodite tudi, da ne kupujete novih pnevmatik, ki so bile izdelane pred več kot tremi leti. Vselej je bolje kupovati čim novejše pnevmatike, saj je napredek na tem področju hiter. Podatek o datumu izdelave je mogoče razbrati iz številke, ki je vtisnjena na bočnici pnevmatike, so pojasnili. 

    Letne gume se v snežnih razmerah ne obnesejo. FOTO: Leon Vidic
    Letne gume se v snežnih razmerah ne obnesejo. FOTO: Leon Vidic

    Nujno je, da so vse štiri pnevmatike istega proizvajalca in istega modela, če pa je globina kanalov na pnevmatikah kljub temu različna, namestite tiste, ki imajo več profila, na zadnjo os, saj je ta pozicija pomembnejša za stabilnost vožnje, zlasti v ovinkih. 

    Kljub temu da je zakonsko predpisan minimum za zimske pnevmatike globina profila treh milimetrov, na podlagi lastnih raziskav na AMZS priporočajo, da pnevmatike z globino profila manjšo od štirih milimetrov raje zamenjate z novimi, saj predstavljajo varnostno tveganje. 

    Pozorni bodite tudi, če načrtujete potovanja v tujino, saj predpisi tudi znotraj EU niso poenoteni, ponekod pa se razlikujejo celo znotraj države in so odvisni od posameznih regij. Zlasti severnejše in alpske države z ostrejšimi zimami imajo pogosto tudi ostrejše zahteve glede zimskih pnevmatik in višje kazni od Slovenije. 

    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Ribnica

    Napadalec na ribniškega župana že na prostosti

    Mladoletnik naj bi se s pajdašema s pestmi spravil nad ribniškega župana.
    Aleksander Brudar 11. 11. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več

