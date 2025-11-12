Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

V zimskih razmerah in od 15. novembra do 15. marca morajo biti avtomobili opremljeni z zimskimi pnevmatikami. Komur do zakonsko določenega roka ne bo uspelo zamenjati pnevmatik, grozi tudi 40 evrov kazni. Kdor zaradi napačnih pnevmatik ovira promet, pa bo moral globlje seči v žep – globa znaša kar 500 evrov.

Seveda pa letne pnevmatike pozimi ne pomenijo le možnost glob, temveč predstavljajo predvsem varnostno tveganje tako za voznika kot za preostale udeležence v prometu. Pri nižjih temperaturah letne pnevmatike namreč izgubljajo oprijem cestišča, zaradi česar je zavorna pot z njimi precej daljša, hitro pa lahko postanejo nevarni tudi ovinki. Zimske pnevmatike so prilagojene hladnejšim razmeram, imajo globlji profil in drugačen tlak od letnih.

Zmeda glede predpisov

Glede predpisov o standardih zimskih pnevmatik v Sloveniji vlada precej zmede. Kljub temu da pravilnik o delih in opremi vozil določa, da so zimske pnevmatike tiste, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako »M + S« ali »M.S« ali »M&S« ali piktogram »simbol snežinke«, je več slovenskih medijev poročalo, da je piktogram snežinke po novem obvezen.

Izkazalo se je, da so spletni mediji in portali pogosto preprosto povzemali tuje medije in drug drugega, namesto da bi preverili dejansko ureditev v Sloveniji. »V Sloveniji za zimsko pnevmatiko še vedno velja le oznaka M+S,« je zagotovila Anita Drev z AMZS.

Katere so najboljše in katere najslabše?

Seveda pa vse zimske pnevmatike, ki zadostujejo minimalnim predpisom, ne nudijo enake varnosti. Razlike v kvaliteti so kar precejšnje. Na AMZS so pred začetkom letošnje zime testirali 31 različnih zimskih pnevmatik in dobili skrb vzbujajoče rezultate. Kar enajst pnevmatik je na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih na AMZS voznikom odsvetujejo.

Ne preseneča, da vseh enajst slabih pnevmatik sodi v najnižji cenovni razred. Tudi v srednjem cenovnem razredu so tri izmed enajstih testiranih pnevmatik ocenili kot pomanjkljive, preostalih osem pa je bilo zadovoljivih. Pnevmatike dražjega cenovnega razreda so se odrezale bolje. Izmed šestih testiranih so štiri dobile oceno dobro, dve pa sta jo zgrešili za las in se uvrstili med zadovoljive.

Vse zimske gume niso enako varne. FOTO: Leon Vidic

Najboljšo oceno glede na vse lastnosti so dobile zimske pnevmatike proizvajalca Goodyear, ki so blestele zlasti na mokri cesti, čeprav so jih na suhi krepko prekašale pnevmatike Michelin, ki so bile za las boljše tudi na snegu in ledu. Takoj za njima so se uvrstile pnevmatike Bridgestone, četrte z dobro oceno glede varnosti so bile zimske pnevmatike proizvajalca Dunlop.

Pnevmatike, ki se jih je zaradi varnostnih tveganj bolje izogibati, pa so singapurska zimska pnevmatika proizvajalca Radar, kitajske Nankang, Landsail, Evergreen, CST Medallion, Star performer in Goodride, turška Petlas, belgijska Imperial, češka Tomket ter zimska pnevmatika nemškega proizvajalaca Syron. »Odsvetujemo nakup teh pnevmatik, pa naj bo njihova cena še tako vabljiva,« so posvarili pri AMZS.

Cene pnevmatik sicer precej nihajo od prodajalca do prodajalca, v dnevih pred zakonsko določenih rokom za namestitev zimskih gum pa je pri številnih vulkanizerjih že precej gneče.

Nasveti pri kupovanju pnevmatik

Pri AMZS svetujejo, da se pri nakupu prepričajte, ali imajo vse štiri pnevmatike enak datum izdelave, pozorni pa bodite tudi, da ne kupujete novih pnevmatik, ki so bile izdelane pred več kot tremi leti. Vselej je bolje kupovati čim novejše pnevmatike, saj je napredek na tem področju hiter. Podatek o datumu izdelave je mogoče razbrati iz številke, ki je vtisnjena na bočnici pnevmatike, so pojasnili.

Letne gume se v snežnih razmerah ne obnesejo. FOTO: Leon Vidic

Nujno je, da so vse štiri pnevmatike istega proizvajalca in istega modela, če pa je globina kanalov na pnevmatikah kljub temu različna, namestite tiste, ki imajo več profila, na zadnjo os, saj je ta pozicija pomembnejša za stabilnost vožnje, zlasti v ovinkih.

Kljub temu da je zakonsko predpisan minimum za zimske pnevmatike globina profila treh milimetrov, na podlagi lastnih raziskav na AMZS priporočajo, da pnevmatike z globino profila manjšo od štirih milimetrov raje zamenjate z novimi, saj predstavljajo varnostno tveganje.

Pozorni bodite tudi, če načrtujete potovanja v tujino, saj predpisi tudi znotraj EU niso poenoteni, ponekod pa se razlikujejo celo znotraj države in so odvisni od posameznih regij. Zlasti severnejše in alpske države z ostrejšimi zimami imajo pogosto tudi ostrejše zahteve glede zimskih pnevmatik in višje kazni od Slovenije.