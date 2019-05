Všečkom se je tudi v politiki težko odpovedati

Družbena omrežja uporablja pri nas 75 odstotkov odraslih, starih od 18 do 75 let. Gre za milijon in 116 tisoč volivcev, kar pomeni, da jih lahko politiki s pridom uporabijo za vpliv na odločitve volilnega telesa. Za facebook velja, da je v zadnjem času priljubljen predvsem pri starejšem delu populacije, medtem ko se mlajši selijo drugam. Večina volivcev v Sloveniji, okoli 60 odstotkov, je starih nad 50 let.Moč družbenih omrežij je izjemna. »Zuckerbergova moč je večja od moči kogarkoli v zasebnem sektorju ali v vladi. Ima tri glavne komunikacijske platforme: facebook, instagram in whatsapp. Nadzira okoli 60 odstotkov volilnega ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.