Vseh deset hospitaliziranih po nesreči v Črni že odpustili iz bolnišnic

Vseh deset vojakov in gasilcev, ki so jih zaradi izpostavljenosti ogljikovemu monoksidu v Črni na Koroškem v sredo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnice, so od tam že odpustili. Ponoči štiri, danes pa še šest, so za STA pojasnili pri Slovenski vojski (SV).

Delovna nesreča se je v Črni na Koroškem zgodila med čiščenjem kletnih prostorov. Zdravnik SV Robert Carotta je v izjavi za javnost povedal, da so te čistili popoldne, delo je vodila gasilska enota. Plinu je bilo izpostavljenih 32 ljudi, od tega 18 pripadnikov makedonske vojske, osem gasilcev in šest pripadnikov SV.

Vse izpostavljene je na kraju dogodka pregledal in oskrbel Carotta. Ocenil je, da so vsi zunaj smrtne nevarnosti, pri čemer je pet pripadnikov SV, dva pripadnika makedonske vojske in enega gasilca preventivno poslal v nadaljnjo obravnavo v bolnišnice. Zvečer pa se je zdravstveno stanje poslabšalo še dvema izpostavljenima gasilcema, ki so ju prav tako z rešilnim vozilom odpeljali v bolnišnico.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so jih prepeljali v univerzitetna klinična centra v Mariboru in Ljubljani ter v bolnišnici Topolšica in Slovenj Gradec, 16 oseb pa je ostalo na opazovanju v vojaški bolnišnici Role.

Črna na Koroškem FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po poplavah v začetku avgusta je bilo za pomoč na terenu aktivnih 600 pripadnikov SV in okoli 230 pripadnikov tujih oboroženih sil v različnih vlogah. Naloge so in še opravljajo na več kot 15 območjih po vsej državi, med drugim v Solčavi, Nazarjah, Braslovčah, Kamniku, Mengšu, Komendi, Škofji Loki, na Prevaljah, v Črni na Koroškem, Dravogradu in Mežici, so v sredo zapisali pri SV.

Ob obvestilu o delovni nesreči v Črni pa so navedli še, da je na tamkajšnjem območju, kjer je vsak dan aktivnih več kot 300 pripadnikov slovenske in tujih vojska, ves čas prisotna ekipa usposobljenih pripadnikov Role 1 z zdravnikom.

S Policijske uprave Celje so v sredo pozno zvečer sporočili, da ogled kraja opravlja ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.