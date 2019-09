Vseh samomorov nikoli ne bomo znali preprečiti

Večji del ljudi, ki so stirili samomor, prihaja z vzhoda države. FOTO: Shutterstock

Ljubljana – Slovenija je imela v letu 2018 najnižji samomorilni količnik, odkar smo ga v letu 1965 začeli spremljati: 17,08 smrti na sto tisoč prebivalcev ali 353 oseb, ki je položilo roko nase, od teh 274 moških. Letos bo nanje spominjala rumenooranžna pentlja.V zadnjih dvajsetih letih je to kar tretjinski upad, a razloga za veselje kljub vsemu nimamo, saj v evropskem merilu ostajamo v samomorilnem vrhu, pomoč strokovnjakov še vedno potrebuje več tisoč mladostnikov in otrok, strokovnjakov pa primanjkuje in tudi regionalna slika še vedno kaže izrazito regionalno variabilnost, kot je na današnjem srečanju z novinarji povedalaz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Večji del ljudi, ki so storili samomor, prihaja z vzhoda države. In razlogi? Gre za preplet različnih dejavnikov od medosebnih do družbenih, sprožilci pa so družinski spori, nesoglasja s starši, težave v šoli, z vrstniki. Zastrašujoče je, da v Sloveniji o samomoru razmišlja tretjina mladih do 18. leta.»Žal je strah pred odprto komunikacijo o samomoru še vedno prisoten. Prav tako občutki krivde pri najbližjih, a najbrž vseh samomorov ne bomo znali nikoli preprečiti,« ugotavlja specialna klinična psihologinja