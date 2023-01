Vsi izobraževalni programi na enem mestu

V nadaljevanju preberite:

Danes se je Gospodarskem razstavišču v Ljubljani začela Informativa, to je predinformativni dan, ki se odvija štiri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi. Prednost dogodka je, da je širok nabor izobraževalnih programov predstavljen na enem samem mestu, vključuje pa vse od univerz in šol iz Slovenije in okolice, do raznovrstnih tečajev in združenj.