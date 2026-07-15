Vsi poslanci za superračunalništvo in evropski denar

Glede na napete razmere v državnem zboru zveni neverjetno, da se parlament soglasno izreče za kak zakonodajni predlog. A prav to se je včeraj zgodilo s predlogom zakona o ustanovitvi skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo. Za kolektivno hitenje po nujnem postopku je krivo črpanje evropskih sredstev do 31. avgusta..

Predlog zakona o izvajanju uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo je vseh 79 navzočih poslancev podprlo brez glasu proti. Zakon sledi digitalnim ambicijam Slovenije, da nadaljuje z vzpostavljanjem lastnih visokih tehnoloških zmogljivosti na področju umetne inteligence in kvantnega računalništva.