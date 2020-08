Vsi v istem čolnu tudi v teh razmerah

Na Bledu se začenja 15. strateški forum BSF, ki se ga bo udeležilo osem voditeljev držav v regiji, šest zunanjih ministrov, visoki zunanjepolitični predstavnik EU in številni drugi, zaradi pandemije večinoma po videopovezavi. Pod naslovom Izzivi in priložnosti v svetu po covidu-19 se bodo pogovarjali predvsem o prihodnosti EU po brexitu in pandemiji.Gostitelj, slovenski premier, bo v pogovoru z voditelji gostil madžarskega premierja, hrvaškega kolega, predsednika češke vlade, poljskega kolega, bolgarskega kolega Bojka Borisova in srbskega predsednika Aleksandra Vučića.Potrebujemo poceni in uporabne digitalne tehnologije, globoko sodelovanje in zaupanja vredne ponudnike, je poudaril zunanji ministerv uvodu. V glavnem nagovoru je predsednik državedejal, da so temeljne usmeritve slovenske zunanje politike primerne tudi za čas koronavirusa in tudi za čas po njem. Vse evropske države si morajo prizadevati, da ne bodo rušile evropske enotnosti, temveč jo krepile.