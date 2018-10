»Vsi zdravstveni delavci bomo stavkali tri mesece, če bo treba«

Preberite več: Zahtev za 970 milijonov, vlada ponuja 234 Če sindikati javnega sektorja in vlada, ki so se včeraj prvič pogajali, ne bodo našli skupnega jezika, bodo šolniki stavkali od 4. do 6 decembra, Počivavškova koordinacija 4. decembra, v sindikatu zdravstvene nege pa 5. decembra.Preberite več:

Zvonko Vukadinovič napoveduje usklajeno akcijo vseh zdravstvenih sindikatov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Obstoječi in zahtevani dodatki:



nočno delo

trenutno: 30 %, sindikalna zahteva: 60%



nedeljsko delo

trenutno: 75 %, sindikalna zahteva: 100 %



praznično delo

trenutno: 90 %, sindikalna zahteva: 160 %



popoldansko delo

trenutno: 10 %, sindikalna zahteva: 15 %



deljeni delovni čas

sindikalna zahteva: 20 %



nadurno delo

trenutno: 30 %, sindikalna zahteva: 40 %

Tudi sindikat zdravstva in socialnega skrbstva napoveduje stavko, in sicer za 4. december, ko se bo pričela splošna stavka javnega sektorja.

Vsi zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu in zdravstveni negi bodo s petim decembrom prekinili z delom, vse od takrat dalje pa stavkovni proces prilagajali pogajalskemu procesu z vlado, je napovedal prvi mož sindikata zdravstva in socialnega varstvaNjegov sindikat združuje obsežen diapazon poklicev, od diplomiranih medicinskih sester in radioloških inženirjev do kuharjev, ki bodo takrat prestavili operacije in preglede, kuharji pa bodo kuhali zgolj enostavne obroke. Pri stavki, ki jo v zdravstvu omejuje zakon, bodo storili vse, da ne bo prišlo do ogrožanja zdravja, poskrbeli bodo tudi za vse mladoletne, nosečnice in starejše od 65. leta.Osrednji zahtevi sindikata zdravstva in socialnega skrbstva sta sprejem standardov in normativov ter povišanje dodatkov za delovni čas.»Včasih medicinske sestre v celem mesecu nimajo enega prostega dne ali vikenda. Nekatere delajo za vse praznike,« je pojasnil Vukadinovič ter dejal, da je v vsej situaciji plača le manjši del problema.Večina njihove enormne izgorelosti namreč izhaja iz pomanjkanja kadra, zaradi katere številne ustanove ne morejo organizirati dela, nekatere celo zapirajo svoje oddelke.Po oceninaj bi povišanje teh dodatkov za ves javni sektor državno blagajno stalo 22,3 milijona evrov. Zahtevajo tudi dvig plačnih razredov za osem odstotkov, kolikor je zaposlenim pred leti odnesel zakon o uravnoteženju javnih financ.Spomladi so, zaradi odhoda, odstopili od nekaterih ključnih zahtev, namesto zvišanja dveh plačnih razredov za zaposlene, ki so uvrščeni do 26., so zahtevali le enega. Danes ponovno zahtevajo povišanje za dva.