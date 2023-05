Vsi bi želeli, da bi se spremembe dogajale kar čez noč, a žal tako ne bo šlo

Po objavi sklepa ustavnega sodišča o umiku zadržanja novele zakona o RTV Slovenija so zaposleni izjavili, da pričakujejo čimprejšnji sklic seje novega sveta zavoda, ki mora nato sprožiti tudi postopke za izbor uprave. Kot so poudarili, bodo zdaj morali začeti graditi javni zavod znova, od uprave pa pričakujejo tudi, da bo z njimi čim prej sklenila stavkovni sporazum.

Predsednica sindikata novinarjev Slovenije in vodja pogajalske skupine stavkovnega odbora Alenka Potočnik je izrazila pričakovanje, da bodo pogajanja z novo pogajalsko skupino prinesla napredek še pred poletjem.

Alenka Potočnik je napovedala, da bodo bodočo novo upravo in svet pozvali k temu, da se pripravi in izvede sanacijski program, ki bo odpravil škodo, ki je v zadnjih letih nastala na RTV Slovenija. FOTO: Črt Piksi/Delo

Stavkovni odbor pa naj bi bodočo upravo in svet zavoda pozval k pripravi in izvedel sanacijski program, ki bo odpravil škodo, ki je v zadnjih letih nastala na RTV Slovenija.

Robert Pajek, predsednik sveta delavcev, ki bo zaposlene predstavljal tudi v novem svetu, je zadnje dogajanje označil za nočno moro, a dodal, da lahko reče, da pravi izzivi šele prihajajo. »Ne glede na vse bo svet delavcev še naprej gledal pod prste tudi novi upravi in opozarjal na napake in hkrati kot organ soupravljanja aktivno sodeloval pri postavljanju novega in predvsem svobodnega RTV,« je napovedal.

Sklep ustavnega sodišča je bil danes pričakovano objavljen v uradnem listu, in tako kot so odločili ustavni sodniki, se mora zdaj novi svet zavoda konstituirati najkasneje v sedmih dneh.

»Moje osebne prioritete bodo, poleg priprave novega statuta, razpisa za novo vodstvo RTV in priprave programskih standardov, da poskusimo v najkrajšem možnem času spodbuditi pripravo rebalansa programsko-poslovnega načrta. Ker bi si resnično želela in mislim, da si javnost to zasluži, da bi morda že z jesensko shemo, če bo to le mogoče, videli kakšno od tako brutalno ukinjenih oddaj,« pa je napovedala Ilinka Todorovski, izvoljena predstavnica sveta delavcev v novem svetu RTV Slovenija, in dodala, da bi sicer vsi želeli, da bi se to dogajalo že čez noč, a žal tako ne bo šlo, še posebej zato, ker bodo upoštevali vsa pravila.