Vstopili smo v novo leto 2024

Vstopili smo v leto 2024, ki so ga številni kljub slabšemu vremenu pričakali na prostem. Tako današnji dan kot torek bosta dela prosta, tako da bo veliko možnosti za počitek. Letošnje leto bo prestopno, kar pomeni, da bo imel februar 29 dni, in ne samo 28. Prestopna leta so že pred začetkom našega štetja uvedli, da ne prihaja do zamikanja letnih časov. Običajno leto namreč traja 365 dni in slabih šest ur, zaradi česar je vsako četrto leto v gregorijanskem koledarju daljše za en dan - 29. februar.

Prazniki, ki so dela prosti dnevi, bodo letos za ljubitelje prostih dni zelo prijazno razporejeni. Na nedeljo ne pade noben praznik, ki je tudi dela prost dan. Na soboto pade dan upora proti okupatorju, 27. april, vsi ostali prazniki, ki so dela prosti dnevi, pa bodo med tednom.

Leto 2023 je bilo leto težkih preizkušenj, je v novoletni poslanici opomnila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Narava ne izbira, ljudje pa lahko, je poudarila in državljane pozvala k dobroti, solidarnosti in človečnosti. Tako bo po njenih besedah vsak od nas pustil pečat, zaradi katerega bo svet boljši in nekdo srečnejši.

Predsednik vlade Robert Golob si prav tako želi, da se v novo leto podamo še bolj povezani v skupnost dobronamernih ljudi. Medtem ko je po mnenju številnih čas na prelomu iz starega v novo leto primeren za obračun s starim letom, sam meni, da je bolje pustiti slabe stvari za seboj in se spominjati predvsem lepih trenutkov. Ti so nam lahko po njegovih besedah navdih za to, da bo prihodnost še svetlejša. Slovenija se ob pogledu na leto 2023 res lahko spominja trenutkov, ki nas navdihujejo, je ocenil.

Pri tem je tako kot predsednica države izpostavil izkazano neverjetno enotnost in nesebično solidarnost s tistimi, ki jih je prizadela naravna nesreča, ko je bilo najhuje in ko so ljudje pomoč najbolj potrebovali. Glede na to se je znova zahvalil vsem, ki so prostovoljno nesebično pomagali.

Tudi za predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič je bilo leto 2023 polno resnih preizkušenj, a po drugi strani tudi »obogateno z izjemno opravljenimi nalogami, pri katerih smo spoznali, da smo kot narod ohranili močan občutek solidarnosti«. Pomoč sočloveku v stiski, izjemno požrtvovalnost prostovoljcev, humanitarnih in nevladnih organizacij ter hiter odziv oblasti vidi kot najpomembnejše družbene vrednote.